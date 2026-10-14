Emma Coronel recibió una advertencia médica sobre las posibles consecuencias de someterse a una cirugía en los labios./ RS

La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán acudió con un especialista para retirar una sustancia de sus labios, pero recibió una advertencia sobre los riesgos del procedimiento

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, sorprendió a sus seguidores al hablar sobre un problema relacionado con un procedimiento estético que se realizó tiempo atrás. La modelo estadounidense de origen mexicano, de 37 años, reveló que tiene biopolímeros en los labios y que, aunque desea eliminarlos, un especialista le advirtió que podría sufrir deformaciones permanentes si se somete a una cirugía.

La exreina de belleza compartió su experiencia durante una transmisión en vivo en redes sociales, donde explicó que decidió acudir con un médico especializado en el rostro para buscar una solución. Sin embargo, la consulta no tuvo el resultado que esperaba, pues descubrió que retirar el material de sus labios podría representar un riesgo para su apariencia física, situación que la dejó preocupada.

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De acuerdo con su testimonio, Emma Coronel buscaba eliminar el producto que le aplicaron en determinadas zonas de la boca, pero el especialista le explicó que el procedimiento sería complicado debido a la presencia de biopolímeros en los tejidos. Para extraerlos sería necesario intervenir directamente la zona afectada, lo que podría provocar cicatrices y cambios en la forma de sus labios.

Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, compartió con sus seguidores su preocupación por un procedimiento estético./ RS

“Se acuerdan que les decía me quería retirar el producto que tengo en los labios, porque en unas partes tengo biopolimeros, ayer fui con un doctor, muy bueno, especialista en cara, y salí aguitada porque me dijo que si me quita y raspa todo el labio puede quedar deforme”, expresó la esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa, al recordar la advertencia que recibió durante su valoración médica.

La modelo explicó que una de las mayores preocupaciones del especialista es que no existe certeza sobre cómo cicatrizarían sus labios después de la intervención. Esto significa que, aunque lograra retirarse el producto, podrían quedar marcas visibles o irregularidades en la boca. Ante este panorama, Coronel reconoció que la explicación del médico la hizo reconsiderar su intención de someterse al tratamiento.

Médico advierte a Emma Coronel sobre los riesgos de retirar los biopolímeros

Durante la transmisión, Emma Coronel también relató que el especialista fue directo al explicarle las consecuencias que podría enfrentar si insistía en realizarse la cirugía.

“(Me) dijo ‘si no te gustan como se ven ahorita (tus labios), créeme que vas a quedar traumada con cómo te queden si te quito todo’. En primer lugar, dijo, ‘la cicatriz, no sé cómo cicatrizas, va a hacer que se te vean unos bordes’”.

Además, la esposa de Joaquín Guzmán señaló que el médico se negó a realizarle el procedimiento, debido a que consideró que los riesgos podrían superar los beneficios. Según explicó, el especialista le recomendó no retirar los biopolímeros mientras no le estén ocasionando complicaciones, ya que intervenir la zona podría provocar alteraciones que después serían difíciles de corregir.

Por ahora, Emma Coronel no ha confirmado que vaya a someterse a una cirugía para eliminar el material de sus labios.