El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció que elementos de la policía estatal incurrieron en abusos durante la protesta por el agua realizada el domingo frente a Casa Jalisco. Tras revisar videos de la movilización, el mandatario admitió que el operativo tuvo graves deficiencias y que hubo actuaciones policiales que no debieron ocurrir.
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“Antes que gobernador, soy humano”, expresó Lemus al referirse a los hechos, en los que manifestantes denunciaron agresiones y un uso excesivo de la fuerza
El mandatario señaló que, aunque hubo personas que actuaron con violencia durante la protesta, también hubo elementos de seguridad que cometieron excesos y que ya fueron identificados.
Lemus admite excesos policiales
El gobernador aseguró que revisó personalmente decenas de videos de la manifestación y reconoció que el despliegue policial presentó fallas importantes. Sus declaraciones se producen después de los señalamientos por el trato que recibieron los asistentes, entre ellos personas que acudieron a expresar su inconformidad por la situación del agua en la entidad.
“Nunca debió utilizarse agua ni gas contra las personas, ni menores de edad o personas mayores debieron quedar expuestos a la violencia. Como gobernador me toca dar la cara y tomar cartas en el asunto, y así como hubo manifestantes que actuaron con violencia, también algunos elementos de la policía estatal cometieron excesos y los tenemos identificados”, dijo.
Liberan a todos los detenidos
Todas las personas detenidas el domingo han recuperado su libertad, absolutamente todas, personalmente he revisado decenas de videos de la manifestación pese a Casa Jalisco y debo reconocer que fue un operativo con graves deficiencias”, afirmó Lemus al referirse a las consecuencias de la movilización.
Este caso desató los cuestionamientos sobre la actuación de la policía estatal y el manejo de las protestas ciudadanas en el estado de Jalisco. Asimismo, el mandatario sostuvo que le corresponde asumir la responsabilidad política por lo ocurrido y tomar medidas ante los abusos detectados, mientras la identificación de los agentes involucrados coloca el foco en las posibles consecuencias administrativas o legales derivadas del operativo.