Pablo Lemus reconoció abusos policiales durante la protesta por el agua en Jalisco / @PabloLemusN

El gobernador jalisciense admitió que hubo fallas graves en la actuación policial tras la manifestación en Casa Jalisco; confirmó la liberación total de los manifestantes detenidos

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció que elementos de la policía estatal incurrieron en abusos durante la protesta por el agua realizada el domingo frente a Casa Jalisco. Tras revisar videos de la movilización, el mandatario admitió que el operativo tuvo graves deficiencias y que hubo actuaciones policiales que no debieron ocurrir.

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“Antes que gobernador, soy humano”, expresó Lemus al referirse a los hechos, en los que manifestantes denunciaron agresiones y un uso excesivo de la fuerza

El mandatario señaló que, aunque hubo personas que actuaron con violencia durante la protesta, también hubo elementos de seguridad que cometieron excesos y que ya fueron identificados.

Manifestantes denunciaron el uso excesivo de la fuerza frente a Casa Jalisco / Captura de pantalla

Lemus admite excesos policiales

El gobernador aseguró que revisó personalmente decenas de videos de la manifestación y reconoció que el despliegue policial presentó fallas importantes. Sus declaraciones se producen después de los señalamientos por el trato que recibieron los asistentes, entre ellos personas que acudieron a expresar su inconformidad por la situación del agua en la entidad.

“Nunca debió utilizarse agua ni gas contra las personas, ni menores de edad o personas mayores debieron quedar expuestos a la violencia. Como gobernador me toca dar la cara y tomar cartas en el asunto, y así como hubo manifestantes que actuaron con violencia, también algunos elementos de la policía estatal cometieron excesos y los tenemos identificados”, dijo.

El gobernador aseguró que los policías responsables de los excesos ya fueron identificados / Captura de pantalla

Liberan a todos los detenidos

Todas las personas detenidas el domingo han recuperado su libertad, absolutamente todas, personalmente he revisado decenas de videos de la manifestación pese a Casa Jalisco y debo reconocer que fue un operativo con graves deficiencias”, afirmó Lemus al referirse a las consecuencias de la movilización.