Ansiedad en mujeres: INEGI revela que afecta a una de cada cuatro en México

Una de cada cuatro mujeres en México presenta indicios de ansiedad, de acuerdo con cifras del INEGI / Especial

La desigualdad económica y la carga de las labores domésticas no remuneradas son algunos de los factores que afectan la salud mental de las mujeres mexicanas, advirtió la doctora Yennifer Paola Villa Rojas.

En México, una de cada cuatro mujeres presenta indicios de ansiedad, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta situación está relacionada con factores estructurales como la desigualdad de ingresos y la distribución desigual de las tareas domésticas, pues el 90 por ciento de estas labores no remuneradas recae en las mujeres.

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La doctora Yennifer Paola Villa Rojas, académica del Centro de Humanismo Integral Ignaciano de la Universidad Iberoamericana, alertó sobre la falta de conciencia acerca de este padecimiento y las dificultades para reconocer sus efectos en la vida cotidiana de las mexicanas.

Durante una entrevista con Sofía García para el programa República H, de El Heraldo Televisión, la especialista señaló que, aunque la salud mental ha adquirido mayor presencia en la conversación pública, los problemas relacionados con la ansiedad todavía suelen pasar inadvertidos.

La doctora Yennifer Paola Villa Rojas advirtió sobre la falta de conciencia acerca de los efectos de la ansiedad en la vida cotidiana de las mujeres / Especial

La ansiedad en mujeres y los factores que afectan su salud mental

Villa Rojas explicó que las manifestaciones de la ansiedad frecuentemente se confunden con preocupaciones habituales o estados emocionales pasajeros. Esta percepción dificulta identificar el sufrimiento de quienes la experimentan y puede provocar que el padecimiento permanezca en el ámbito privado, sin recibir la atención necesaria.

En el contexto del Día Mundial de la Salud Mental, conmemorado el 10 de octubre, la académica hizo hincapié en la importancia de reconocer las señales de alerta y dejar de normalizar situaciones que pueden afectar el bienestar emocional.

"Una de las preocupaciones, a propósito de que el 10 de octubre se celebró el Día de la Salud Mental, tiene que ver con la manera en la que habitualmente escuchamos que las personas viven preocupadas o que sienten nervios extremos, o que no pueden dormir, pero rara vez nos adentramos en reconocer que hay un problema", declaró.

La especialista también destacó que la ansiedad no debe analizarse como un hecho aislado de las condiciones sociales y económicas en las que viven las mujeres. Desde su perspectiva, las dificultades para acceder a mejores oportunidades y la persistencia de las desigualdades pueden afectar su desarrollo y generar situaciones de vulnerabilidad que repercuten en su salud mental.

Al referirse a las consecuencias de estas condiciones, Villa Rojas lamentó que las mujeres sean uno de los sectores más afectados por la precariedad económica.

La desigualdad económica y la carga de las labores domésticas no remuneradas son factores que afectan el bienestar de las mujeres mexicanas / Especial

"Estamos hablando de vidas completas que van a estar en el empobrecimiento y que esas vidas son de mujeres", lamentó Yennifer Villa.

La salud mental de las mujeres como un tema de justicia social

La doctora Yennifer Paola Villa Rojas subrayó la necesidad de que tanto la sociedad como las instituciones presten mayor atención a las condiciones que se viven dentro de los hogares y a la manera en que estas repercuten en el bienestar de las mujeres.

Los síntomas de ansiedad, como las preocupaciones constantes, los nervios extremos y las dificultades para dormir, suelen confundirse con estados emocionales pasajeros / Especial

La distribución desigual de las responsabilidades domésticas y las dificultades económicas forman parte de un contexto que debe considerarse al abordar la salud mental femenina. Por ello, la académica planteó la importancia de reconocer que el bienestar emocional también está relacionado con la justicia social y la equidad.

Las cifras sobre la ansiedad en México representan un punto de partida para visibilizar una problemática que, pese a sus efectos en la vida cotidiana, todavía puede pasar desapercibida.