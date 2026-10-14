México recibió 3.7 millones de turistas internacionales en agosto, una baja anual de 0.5%.

Durante el octavo mes del año, el país recibió 3 millones 768 mil 784 turistas, frente a los 3 millones 786 mil 226 registrados en agosto de 2025.

La reducción se concentró en los visitantes que viajan más allá de las zonas fronterizas y permanecen al menos una noche en el territorio nacional. Este grupo, conocido como turistas internacionales no fronterizos, registró una caída de 6.6% anual. En contraste, las llegadas de turistas fronterizos aumentaron, lo que muestra un comportamiento distinto entre ambos segmentos del turismo internacional.

las llegadas de visitantes que viajan al interior del país y pernoctan disminuyeron 6.6%./especial

¿Cuántos turistas internacionales llegaron a México en agosto?

De acuerdo con el Inegi, durante agosto ingresaron un millón 728 mil 382 turistas no fronterizos, frente a un millón 849 mil 544 del mismo periodo de 2025. De ese total, un millón 396 mil 364 visitantes llegaron por vía aérea, mientras que 332 mil 18 lo hicieron por carretera u otras vías terrestres. Ambos medios de transporte registraron descensos anuales: las llegadas aéreas disminuyeron 6.5% y las terrestres, 6.9%.

En contraste, el país recibió 2 millones 40 mil 402 turistas fronterizos, quienes permanecieron en las zonas cercanas a las fronteras nacionales y pasaron al menos una noche en México. La cifra representó un aumento de 5.4% respecto a agosto de 2025, cuando se contabilizaron un millón 936 mil 682 visitantes de este tipo.

Las cifras muestran que el comportamiento del turismo internacional no fue uniforme durante el periodo. Mientras las llegadas de turistas no fronterizos disminuyeron, el flujo de visitantes fronterizos creció y compensó parcialmente la reducción del primer grupo en el total de entradas registradas por el instituto.

El gasto turístico en México aumentó 8.1% pese a la caída de visitantes

Aunque el número total de turistas internacionales registró una baja anual, el gasto turístico aumentó 8.1% en agosto. Según la encuesta del Inegi, los visitantes internacionales desembolsaron en conjunto 2 mil 160 millones de dólares, frente a los mil 998 millones reportados en el mismo mes de 2025.

Los turistas no fronterizos concentraron la mayor parte de ese gasto, con mil 902 millones de dólares, un incremento anual de 7%. Por su parte, los turistas fronterizos gastaron 258 millones de dólares, cifra que representó un aumento de 16.9% respecto al año anterior. Así, ambos grupos registraron un crecimiento en sus desembolsos, a pesar de que sus llegadas evolucionaron de manera diferente.

La diferencia también se observó en el gasto promedio por visitante. Durante agosto, los turistas internacionales no fronterizos gastaron mil 100 dólares durante su estancia, mientras que el promedio de los fronterizos fue de 126 dólares. Estas cifras reflejan el mayor peso económico del primer grupo, que viaja al interior del país y suele permanecer más tiempo fuera de las zonas fronterizas.

¿De qué países llegaron los turistas internacionales a México?

Estados Unidos fue el principal país de origen de los turistas internacionales no fronterizos que visitaron México en agosto, con 67.1% del total. En segundo lugar se ubicaron América del Sur y las islas del Caribe, que reunieron 13.8% de las llegadas, mientras que Canadá aportó 6.8%.

Europa y América Central representaron 5.2% cada una. Por su parte, los visitantes procedentes de Asia concentraron 1.2% y los de otras regiones, 0.7%. La distribución muestra el predominio de los viajeros estadounidenses entre quienes ingresaron al país y permanecieron al menos una noche fuera de las zonas fronterizas.

los visitantes internacionales desembolsaron 2 mil 160 millones de dólares./especial

Vacaciones y visitas familiares

Las vacaciones, el recreo y el ocio fueron los principales motivos de llegada de los turistas internacionales no fronterizos, con 64.3% del total. El segundo motivo fue visitar a familiares o amistades, que concentró 27.4% de los viajes, de acuerdo con los datos del Inegi.

Los desplazamientos por motivos profesionales o de negocios representaron 5.2%. En proporciones menores se ubicaron los viajes por atención médica y bienestar, con 0.8%, y por educación, con 0.2%.