Spider-Man ya tiene su propia calle en Nueva York, así fue la ceremonia en su honor

El superhéroe favorito de grandes y chicos de Marvel recibió un homenaje en Queens con la inauguración de “Spider-Man Way”. La ubicación no fue elegida al azar: está a unos pasos de la dirección que los cómics señalan como el hogar de Peter Parker

Los fans de Spider-Man ya tienen un nuevo lugar que visitar en Nueva York. Los residentes, autoridades y seguidores del superhéroe se reunieron en el barrio de Forest Hills, Queens, para develar el letrero de “Spider-Man Way”, un reconocimiento que celebra el vínculo del personaje con esta zona de la ciudad.

Lo más curioso es que el homenaje tiene una conexión directa con las historietas: a unos pasos de la intersección donde se colocó el letrero se encuentra el número 20 de Ingram Street, dirección que apareció en un cómic de 1989 como el hogar ficticio de Peter Parker. Así, una referencia del universo de Marvel quedó ligada a un lugar real que los admiradores pueden ubicar en el mapa.

La ceremonia reunió a seguidores del Hombre Araña y autoridades locales./Especial

Así fue la ceremonia en honor al superhéroe de Marvel

La ceremonia se llevó a cabo el lunes 12 de octubre y reunió a seguidores del personaje, autoridades locales y representantes vinculados con Marvel. Algunos fans acudieron con el tradicional traje rojo y azul, mientras los asistentes celebraban el reconocimiento a uno de los héroes más populares de los cómics.

Entre los invitados estuvieron Nick Lowe, editor ejecutivo de las historietas de Spider-Man, y Mark Ditko, sobrino y ahijado de Steve Ditko, cocreador del personaje. La iniciativa fue impulsada por la concejal neoyorquina Lynn Schulman, después de gestiones del legislador estatal Sam Berger, para destacar la conexión del superhéroe con Forest Hills y Queens.

Algunos fans acudieron vestidos con el clásico traje rojo y azul del superhéroe./Especial

Spider-Man y su conexión con Queens

Spider-Man apareció por primera vez en agosto de 1962, en el número 15 de Amazing Fantasy. Fue creado por el escritor Stan Lee y el dibujante Steve Ditko, quienes presentaron a Peter Parker como un adolescente que, además de enfrentar villanos, debe lidiar con la escuela, los problemas familiares y las dificultades económicas.

Esa personalidad ayudó a distinguirlo de otros superhéroes: Peter no es un millonario ni un extraterrestre, sino un joven común que intenta hacer lo correcto incluso cuando su vida personal se complica. Su vínculo con Queens forma parte de esa identidad y explica por qué el barrio ocupa un lugar especial en la historia del personaje.