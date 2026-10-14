Brianda Deyanara se disculpa con la esposa de Memo Schutz por los rumores de romance en LCDLF México 2026

La influencer habló sobre el shippeo que surgió con el comentarista deportivo durante el reality; Verónica Fonseca aseguró que su matrimonio de más de 23 años permanece sólido.

Brianda Deyanara ofreció una disculpa a Verónica Fonseca, esposa de Memo Schutz, por los rumores de un supuesto romance que surgieron entre la influencer y el comentarista deportivo durante su participación en La Casa de los Famosos México 2026.

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El encuentro ocurrió durante el Galifest, una fiesta organizada por Galilea Montijo, donde la creadora de contenido coincidió con el matrimonio y aprovechó la ocasión para aclarar la situación directamente con Verónica.

“Yo llegué, lo saludé a él, a Vero, le digo: Vero, mucho-- perdón, no sé, una disculpa por, por todas las cosas que se dicen en redes sociales. Yo los respeto mucho, los quiero mucho, a Memo lo quiero muchísimo”, explicó Brianda al recordar cómo se acercó a la esposa del conductor.

La influencer también compartió su percepción sobre las versiones que circularon en redes sociales durante el encierro. Desde su punto de vista, la falta de conflictos entre los participantes pudo contribuir a que los espectadores interpretaran su cercanía con Schutz como algo más que una amistad.

a influencer aseguró que se encuentra tranquila tras su paso por el reality y destacó que logró construir buenas amistades durante los 60 días de convivencia / Captura de pantalla

“Y mira, siento que justamente lo platicaba hace rato, yo creo que siento que en esta casa hizo falta mucha polémica”, comentó durante una entrevista con Exa.

En ese sentido, Brianda consideró que la ausencia de controversias pudo impulsar la creación de historias alrededor de los habitantes del programa.

“A falta de que hubiera polémica, pues siento que se tiene que crear de alguna manera”, añadió.

Tras concluir su participación en el reality, la creadora de contenido afirmó que se encuentra tranquila y satisfecha con las amistades que construyó durante la competencia. Asimismo, señaló que los rumores de supuestos romances no se limitaron a su relación con Memo Schutz.

“Yo estoy tranquila, estoy feliz. Hice muy buenos amigos, eso sí me hicieron un shippeo con todo el mundo. Pero son personas con las que estas conviviendo 24/7 por 60 días”, expresó.

Brianda también había calificado anteriormente las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental con el comentarista como una “tremenda barbaridad”, al considerar que algunas interacciones dentro de la casa fueron sacadas de contexto.

Memo Schutz considera a Brianda como una hermana

Por su parte, Memo Schutz también habló sobre la relación que construyó con la influencer durante las semanas que compartieron dentro del programa. El comentarista deportivo explicó que siente un cariño especial por ella, pero lo comparó con el que tendría por un integrante de su familia.

“Bueno, mira, Bri es como mi hermanita, tengo una hermana más o menos de la edad y yo la quiero mucho, la admiro”, declaró.

El conductor también dejó claro que su familia ocupa un lugar fundamental en su vida. Al finalizar la competencia, expresó sus sentimientos hacia su esposa e hijos: “Pero bueno, mi esposa es el amor de mi vida, mis hijos son todo. Entonces, pues no sé qué más decirles”.

Memo Schutz describió a Brianda como una hermana y expresó el cariño y la admiración que siente por la creadora de contenido / Redes Sociales

Schutz obtuvo el segundo lugar de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, con un total de 9 millones 834 mil 625 votos.

Verónica Fonseca asegura que su matrimonio con Memo Schutz es sólido

Verónica Fonseca también respondió a las preguntas sobre los rumores que relacionaron a su esposo con Brianda Deyanara. Durante el Galifest, la pareja acudió junta y la esposa del comentarista descartó que las especulaciones hayan puesto en riesgo su relación.

Verónica Fonseca aseguró que su matrimonio con Memo Schutz se mantiene sólido después de más de 23 años / Captura de pantalla

“La verdad es que nosotros somos un matrimonio muy sólido, de más de veintitrés años”, afirmó.

Fonseca sostuvo que conoce a su esposo y tiene plena confianza en la relación que han construido a lo largo de más de dos décadas.

“No, yo lo conozco perfecto, sé cómo estamos de sólidos como matrimonio y sé cómo valora la familia, entonces estamos tranquilos”, aseguró.