Brianda Deyanara ofreció una disculpa a Verónica Fonseca, esposa de Memo Schutz, por los rumores de un supuesto romance que surgieron entre la influencer y el comentarista deportivo durante su participación en La Casa de los Famosos México 2026.
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El encuentro ocurrió durante el Galifest, una fiesta organizada por Galilea Montijo, donde la creadora de contenido coincidió con el matrimonio y aprovechó la ocasión para aclarar la situación directamente con Verónica.
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“Yo llegué, lo saludé a él, a Vero, le digo: Vero, mucho-- perdón, no sé, una disculpa por, por todas las cosas que se dicen en redes sociales. Yo los respeto mucho, los quiero mucho, a Memo lo quiero muchísimo”, explicó Brianda al recordar cómo se acercó a la esposa del conductor.
La influencer también compartió su percepción sobre las versiones que circularon en redes sociales durante el encierro. Desde su punto de vista, la falta de conflictos entre los participantes pudo contribuir a que los espectadores interpretaran su cercanía con Schutz como algo más que una amistad.
“Y mira, siento que justamente lo platicaba hace rato, yo creo que siento que en esta casa hizo falta mucha polémica”, comentó durante una entrevista con Exa.
En ese sentido, Brianda consideró que la ausencia de controversias pudo impulsar la creación de historias alrededor de los habitantes del programa.
“A falta de que hubiera polémica, pues siento que se tiene que crear de alguna manera”, añadió.
Tras concluir su participación en el reality, la creadora de contenido afirmó que se encuentra tranquila y satisfecha con las amistades que construyó durante la competencia. Asimismo, señaló que los rumores de supuestos romances no se limitaron a su relación con Memo Schutz.
“Yo estoy tranquila, estoy feliz. Hice muy buenos amigos, eso sí me hicieron un shippeo con todo el mundo. Pero son personas con las que estas conviviendo 24/7 por 60 días”, expresó.
Brianda también había calificado anteriormente las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental con el comentarista como una “tremenda barbaridad”, al considerar que algunas interacciones dentro de la casa fueron sacadas de contexto.
Memo Schutz considera a Brianda como una hermana
Por su parte, Memo Schutz también habló sobre la relación que construyó con la influencer durante las semanas que compartieron dentro del programa. El comentarista deportivo explicó que siente un cariño especial por ella, pero lo comparó con el que tendría por un integrante de su familia.
“Bueno, mira, Bri es como mi hermanita, tengo una hermana más o menos de la edad y yo la quiero mucho, la admiro”, declaró.
El conductor también dejó claro que su familia ocupa un lugar fundamental en su vida. Al finalizar la competencia, expresó sus sentimientos hacia su esposa e hijos: “Pero bueno, mi esposa es el amor de mi vida, mis hijos son todo. Entonces, pues no sé qué más decirles”.
Schutz obtuvo el segundo lugar de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, con un total de 9 millones 834 mil 625 votos.
Verónica Fonseca asegura que su matrimonio con Memo Schutz es sólido
Verónica Fonseca también respondió a las preguntas sobre los rumores que relacionaron a su esposo con Brianda Deyanara. Durante el Galifest, la pareja acudió junta y la esposa del comentarista descartó que las especulaciones hayan puesto en riesgo su relación.
“La verdad es que nosotros somos un matrimonio muy sólido, de más de veintitrés años”, afirmó.
Fonseca sostuvo que conoce a su esposo y tiene plena confianza en la relación que han construido a lo largo de más de dos décadas.
“No, yo lo conozco perfecto, sé cómo estamos de sólidos como matrimonio y sé cómo valora la familia, entonces estamos tranquilos”, aseguró.
De esta manera, tanto Brianda como el matrimonio Schutz hablaron sobre las versiones que surgieron durante la transmisión del reality y coincidieron en que existe cariño y confianza entre ellos, sin que la cercanía entre la influencer y el comentarista represente un conflicto sentimental.