Balacera en el tianguis El Salado, en Iztapalapa, dejó una mujer muerta y tres personas heridas. / RS

El ataque armado ocurrió en el tianguis El Salado, en Iztapalapa, donde una mujer de 60 años perdió la vida y tres personas más resultaron heridas

Una mujer de 60 años murió y otras tres personas resultaron lesionadas durante una balacera en el tianguis El Salado, ubicado en la colonia Santa Martha Acatitla Norte, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, este miércoles 14 de octubre.

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El ataque provocó una movilización policiaca en la zona. De acuerdo con los primeros reportes, las detonaciones se habrían producido durante una persecución entre varios sujetos, mientras que comerciantes señalaron que la mujer fallecida habría sido una víctima colateral de los disparos.

¿Dónde ocurrió la balacera en Iztapalapa?

Los hechos se registraron en el tianguis El Salado, en la colonia Santa Martha Acatitla Norte, al oriente de la Ciudad de México. Los primeros reportes ubican el ataque en el cruce de las calles Francisco Morales y Emilio Campa.

Según la información disponible, la mujer falleció en el lugar tras recibir tres impactos de bala: uno en el pecho y dos en el estómago. Comerciantes de la zona indicaron que la víctima habría quedado en medio de la agresión, aunque esta versión deberá ser corroborada por las autoridades.

¿Cuántas personas resultaron heridas tras el ataque?

Además de la mujer que perdió la vida, tres personas resultaron lesionadas durante la balacera. Una de ellas fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; hasta el momento, no se han difundido más detalles sobre el estado de salud de las personas heridas.

Al lugar acudieron elementos de seguridad y personal de servicios periciales para realizar las diligencias correspondientes y efectuar el levantamiento del cuerpo. La identidad de la mujer fallecida no había sido confirmada en los primeros reportes.

¿Qué se sabe de los responsables de la balacera en El Salado?

Los primeros reportes señalan que los disparos se habrían originado durante una persecución entre varios sujetos, quienes presuntamente accionaron armas de fuego. Sin embargo, todavía no se han establecido públicamente las circunstancias exactas del enfrentamiento ni el motivo de la agresión.

La información reportada también refiere que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a una persona y aseguraron un arma de fuego, posiblemente relacionada con una balacera ocurrida al interior de un mercado. No obstante, el reporte no permite establecer de manera concluyente si esa detención está directamente vinculada con los hechos del tianguis El Salado.

Las autoridades ministeriales deberán esclarecer lo ocurrido e identificar a las personas que participaron en el ataque. Por ahora, no hay información suficiente para confirmar el móvil de la balacera ni atribuir responsabilidades específicas