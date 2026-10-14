Hoy No Circula miércoles 14 de octubre: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?

Conoce qué autos descansan este miércoles 14 de octubre en CDMX y Edomex. / iStock

Consulta qué autos no podrán circular este miércoles 14 de octubre en la Ciudad de México y el Estado de México, cuál es el horario de la restricción y qué vehículos están exentos

El programa Hoy No Circula para este miércoles 14 de octubre de 2026 establece restricciones para los automóviles con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, y holograma de verificación 1 o 2. La medida estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas en la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México.

Antes de salir de casa para ir al trabajo, la escuela o realizar otras actividades, es importante revisar si tu vehículo tiene permitido circular y verificar si las autoridades anuncian cambios por una posible contingencia ambiental.

¿Qué autos no circulan el miércoles 14 de octubre?

De acuerdo con el calendario del programa, estos son los vehículos que deberán suspender su circulación durante el miércoles: Engomado: rojo.

Terminación de placas: 3 y 4.

Holograma de verificación: 1 y 2.

Horario de restricción: de 5:00 a 22:00 horas.

La medida aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana.

Los vehículos con placas foráneas también deben considerar las restricciones correspondientes. En días hábiles, los automóviles sin holograma reconocido o con placas de otras entidades pueden estar sujetos a limitaciones adicionales, por lo que es importante revisar las disposiciones de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Los vehículos con engomado rojo, placas 3 y 4, y holograma 1 y 2, no circulan / Especial

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

En condiciones normales, los siguientes vehículos pueden circular sin las restricciones ordinarias del programa: Automóviles con holograma 00 y 0 .

Vehículos eléctricos e híbridos que cuenten con la exención correspondiente.

Motocicletas.

Vehículos que cuenten con una exención oficial aplicable, como ciertos automóviles destinados al transporte de personas con discapacidad. Estas excepciones pueden estar sujetas a disposiciones extraordinarias si se activa una contingencia ambiental y las autoridades establecen medidas adicionales.