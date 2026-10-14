Metrobús tendrá su primera ruta operada solo por mujeres en CDMX. / IA

La Ciudad de México contará con una ruta de Metrobús conducida exclusivamente por mujeres

El Metrobús de la Ciudad de México anunció que, por primera vez en su historia, una de sus rutas será operada exclusivamente por mujeres. La medida busca abrir mayores oportunidades laborales para las conductoras dentro de un sector que tradicionalmente ha estado dominado por hombres.

A través de un comunicado publicado este martes 13 de octubre de 2026, el organismo informó que esta iniciativa forma parte de las acciones para promover la equidad de género y aumentar la participación femenina en las actividades operativas del transporte público capitalino.

¿Cuál es la primera ruta del Metrobús conducida solo por mujeres?

Se trata de la Ruta Quetzalcóatl, un servicio que conecta Paseo de la Reforma con las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y que ahora cuenta con una plantilla integrada por 48 operadoras.

Para concretar este cambio, el Metrobús trabajó de manera coordinada con la empresa concesionaria encargada del servicio, mediante un proceso de evaluación que permitió incorporar a las conductoras y fortalecer su participación en la operación de las unidades.

La ruta, que fue ampliada el pasado 30 de enero de 2026 hasta la estación Amajac, ubicada sobre Paseo de la Reforma, funciona con 19 autobuses eléctricos de 8.5 metros de longitud. Las unidades se distinguen por una imagen inspirada en una serpiente emplumada, en referencia a Quetzalcóatl.

Metrobús incrementó su plantilla femenina de 33 a 80 operadoras entre febrero y octubre de 2026. / iStock

Aumenta la participación de mujeres conductoras en el Metrobús

La incorporación de las nuevas operadoras también representa un avance en la presencia femenina dentro del sistema. De acuerdo con cifras oficiales, la plantilla de mujeres conductoras pasó de 33 en febrero a 80 en octubre de 2026.

Con este crecimiento, la participación de las mujeres en la plantilla total de operadores del Metrobús aumentó de 1.6% a 3.7%, una cifra que refleja los esfuerzos por ampliar sus oportunidades laborales en el transporte público.

¿Qué capacitación reciben las mujeres conductoras del Metrobús?

Además de impulsar la contratación de mujeres, el organismo informó que trabaja en la profesionalización de su personal. Actualmente, 57 operadoras cuentan con una certificación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

Esta acreditación se obtiene mediante evaluaciones teóricas y prácticas que permiten comprobar las habilidades necesarias para desempeñarse como conductoras de autobuses de tránsito rápido en corredores de Metrobús, bajo criterios de seguridad y competencia laboral.

Finalmente, el Metrobús señaló que estas acciones forman parte de la Estrategia de Perspectiva de Género del Sistema de Movilidad, con la que busca garantizar un servicio seguro, incluyente y con mayores oportunidades para las mujeres.