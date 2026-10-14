Habrá recorridos de observación de aves, talleres, charlas, exposiciones y actividades nocturnas

La Ciudad de México recibirá una nueva edición del Festival Ecocultural Plumas Migratorias los días 24 y 25 de octubre de 2026, con un programa dedicado a las aves, la biodiversidad y la conservación de los espacios naturales. Las actividades se distribuirán entre el Bosque de Tlalpan y el Parque Ecológico de la Ciudad de México, dos áreas naturales protegidas ubicadas al sur de la capital.

El encuentro reunirá a colectivos, especialistas e instituciones que compartirán información sobre las especies que habitan o atraviesan la ciudad durante sus desplazamientos migratorios. La programación combinará actividades al aire libre con espacios de divulgación para acercar a los asistentes a la observación de aves y a la importancia de proteger los ecosistemas urbanos.

la primera jornada comenzará con un recorrido de observación de aves de 8:00 a 10:00 horas./especial

¿Qué actividades habrá el sábado 24 de octubre en el Bosque de Tlalpan?

La primera jornada comenzará con un recorrido de observación de aves de 8:00 a 10:00 horas, organizado por Rascador Birdwatch. Después, el Bosque de Tlalpan recibirá una serie de conversatorios sobre las especies que viven en la zona, los bosques mexicanos y las áreas naturales protegidas de la capital. Las charlas permitirán conocer distintas perspectivas sobre la biodiversidad y los espacios que sirven como refugio para la fauna.

A las 10:00 horas, Tatiana B. Sánchez Rodríguez, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y NABCI, presentará “Las aves del Bosque de Tlalpan”. Media hora después, Ruth Ivette Huerta García, de Bruja de Hilo y Aguja, encabezará la actividad “Chipe Rojo: Una joya entre los bosques de México”. A las 11:00 horas, Emmanuel A. Ramírez Morales y Lorena V. Sánchez Sánchez, de Mochuelo de Bosque, ofrecerán el conversatorio “Un vuelo a través de las Áreas Naturales Protegidas de la Ciudad de México”.

La agenda continuará a las 11:30 horas con Rubén Obed García Linares, de Aves Periodistas, quien hablará sobre “Un refugio para las aves en medio de la gran ciudad”, una conversación centrada en el Parque de los Periodistas Ilustres. A las 12:00 horas, Christian Iván Castillo Molina, de Ciencia Birding, presentará “Cuando el tecolote canta: Importancia cultural de los Strigiformes”, con un enfoque en el vínculo entre estas aves y las expresiones culturales.

Talleres, exposiciones y stands

Además de los conversatorios, el Bosque de Tlalpan tendrá talleres, stands y exposiciones simultáneas de 10:00 a 15:00 horas. Bruja de Hilo y Aguja impartirá “Entre hilos y plumas”, una propuesta que incorporará actividades creativas a la programación. Por su parte, Ciencia Birding instalará el stand “La importancia cultural de las aves en México”, dedicado a la relación entre estas especies y las tradiciones del país.

El Colectivo Xepe también participará con un stand recreativo. A la oferta se sumará la exhibición de la colección biológica “Conoce las aves que visitan tu ciudad”, presentada por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Mochuelo de Bosque. Los asistentes podrán acercarse a una muestra enfocada en las aves que pueden encontrarse en entornos urbanos.

La fotografía tendrá un espacio propio con la exposición “Aves del Parque de los Periodistas Ilustres”, a cargo de Aves Periodistas. La muestra reunirá imágenes relacionadas con las especies que habitan o visitan ese parque, con el propósito de destacar la presencia de la fauna silvestre en medio de la ciudad. En conjunto, estas actividades ofrecerán alternativas para quienes deseen conocer más sobre las aves mediante la divulgación, la observación y la participación.

¿Qué habrá el domingo 25 de octubre en el Parque Ecológico de la CDMX?

El domingo, el festival continuará en el Parque Ecológico de la Ciudad de México, donde la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental (DGSANPAVA) organizará un recorrido matutino de observación de aves, programado de 5:45 a 13:00 horas. La actividad permitirá recorrer el espacio natural durante las primeras horas del día, cuando se desarrolla buena parte de la actividad de distintas especies.

La jornada también contempla una actividad nocturna de observación de aves y una proyección, prevista de 17:00 a 23:00 horas y coordinada por la misma dirección. Con esta propuesta, el programa incluirá experiencias en distintos momentos del día para conocer el entorno y acercarse a la fauna desde diferentes perspectivas.

Parque Ecológico de la Ciudad de México, el domingo habrá recorridos./especial

¿Cómo registrarse al campamento del Festival Plumas Migratorias?

Entre las actividades anunciadas también figura un campamento en el Bosque de Tlalpan, que comenzará a las 17:00 horas del sábado 24 de octubre y terminará a las 13:00 horas del domingo 25. El punto de reunión será el acceso de la caseta de Picacho-Ajusco y la participación requerirá registro previo.

Las personas interesadas deberán consultar las redes sociales oficiales de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) para conocer el procedimiento de inscripción y los detalles de la actividad. La información disponible no especifica en el texto original el costo del campamento ni el enlace directo de registro, por lo que conviene revisar los canales oficiales antes de acudir.