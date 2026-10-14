La Secretaría de Salud comenzó la campaña contra influenza, COVID-19 y otras enfermedades respiratorias; conoce los grupos prioritarios y hasta cuándo estarán disponibles las dosis

La Secretaría de Salud dio inicio a la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2026-2027, con el propósito de proteger a la población de las enfermedades respiratorias que suelen incrementarse durante los meses de frío. Desde el lunes 12 de octubre de 2026, las unidades médicas del sector público comenzaron a aplicar vacunas gratuitas contra influenza estacional, COVID-19, neumococo y virus sincicial respiratorio (VSR), principalmente a personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

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La estrategia fue presentada por el secretario de Salud, David Kershenobich, quien destacó la importancia de recibir las dosis antes de que las temperaturas comiencen a descender considerablemente. Para esta temporada, el Gobierno de México busca aplicar más de 50 millones de dosis contra influenza y COVID-19, con una jornada nacional que permanecerá vigente hasta el 31 de marzo de 2027.

¿Quiénes deben vacunarse contra influenza y COVID-19 durante el invierno 2026?

Las autoridades sanitarias establecieron que la atención se concentrará en niñas y niños menores de cinco años, personas de 60 años y más, mujeres embarazadas, trabajadores del sector salud y pacientes con enfermedades crónicas. Estos grupos tienen mayor probabilidad de presentar complicaciones ante una infección respiratoria, aunque las dosis que les corresponden dependerán de su edad, antecedentes de vacunación y condiciones médicas.

Además de la protección contra influenza y COVID-19, la campaña contempla la aplicación de la vacuna contra neumococo, una bacteria que puede provocar enfermedades como neumonía, meningitis e infecciones graves en la sangre. Este biológico está destinado a los grupos que cumplen con los criterios establecidos por las autoridades sanitarias, principalmente adultos mayores y personas con determinadas condiciones de salud, por lo que se recomienda acudir a una valoración para conocer si es necesario recibirlo.

Otra de las novedades de este año es la incorporación de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) para mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación. Su aplicación busca que la madre genere anticuerpos que puedan transmitirse al bebé antes de nacer, ayudando a protegerlo durante sus primeros meses de vida frente a infecciones respiratorias que pueden provocar complicaciones graves.

La Secretaría de Salud aplicará vacunas gratuitas contra influenza, COVID-19, neumococo y virus sincicial respiratorio (VSR) durante la temporada de frío./ gob.mx

¿Dónde aplican gratis las vacunas de la temporada invernal 2026-2027?

Las personas interesadas pueden acudir a centros de salud y unidades médicas de las instituciones públicas, donde el personal sanitario determinará qué vacunas les corresponden. Para identificar el módulo más cercano, la Secretaría de Salud cuenta con la plataforma dondemevacuno.salud.gob.mx, que permite consultar los puntos de atención disponibles. Se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Salud para facilitar la revisión del esquema de vacunación, aunque quienes no la tengan pueden solicitar orientación en su unidad médica.

El arranque de esta campaña coincide con la temporada de frentes fríos 2026-2027, que comenzó en septiembre y se extenderá hasta mayo del próximo año. De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan 56 sistemas frontales en territorio mexicano, por lo que las autoridades recomiendan reforzar la prevención, especialmente entre los sectores más vulnerables.