Shakira y Antonio de la Rúa reaparecen juntos y desatan rumores de reconciliación

Shakira compartió una fotografía junto a Antonio de la Rúa después de concluir su residencia musical en Madrid / Especial

La cantante colombiana compartió una fotografía junto a su expareja después de agradecerle públicamente su apoyo durante su residencia en Madrid. La imagen despertó comentarios entre sus seguidores, aunque la artista lo describió como su “amigo del alma”.

Shakira volvió a llamar la atención en redes sociales después de compartir una fotografía junto a Antonio de la Rúa, el empresario argentino con quien mantuvo una relación sentimental durante más de una década.

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La imagen, publicada tras el cierre de su residencia musical en Madrid, España, reavivó las especulaciones sobre un posible acercamiento amoroso entre ambos.

El reencuentro ocurrió después de que la intérprete de “Las mujeres ya no lloran” dedicara unas palabras de agradecimiento a su expareja durante el último espectáculo de su residencia, realizado el 12 de octubre de 2026 en Macondo Park.

La publicación generó diversas reacciones entre los seguidores de la colombiana, quienes recordaron la historia que compartieron antes de su separación. Algunos usuarios interpretaron la cercanía que muestran en la fotografía como una posible señal de reconciliación, mientras otros destacaron que ambos parecen mantener una relación cercana.

La cantante colombiana agradeció públicamente a su expareja por el apoyo que le brindó durante la gira y la creación de Macondo Park / Especial

Sin embargo, hasta el momento, la imagen no confirma que hayan retomado su noviazgo. Por el contrario, Shakira se refirió públicamente al empresario como un amigo y reconoció su participación en el desarrollo de su proyecto musical en España.

¿Qué dijo Shakira sobre Antonio de la Rúa durante su concierto en Madrid?

Durante la última presentación de su residencia en Madrid, la cantante dedicó un mensaje al empresario argentino para agradecerle el respaldo que le brindó durante la gira y su participación en la creación de Macondo Park, el recinto que albergó sus 13 espectáculos en la capital española.

En su intervención, Shakira reconoció el papel de De la Rúa en el proyecto y recordó cómo su vínculo se ha transformado con el paso de los años.

La artista lo describió como alguien que fue su compañero sentimental y que actualmente ocupa un lugar importante en su vida como amigo. También lo llamó su “amigo del alma”, expresión que provocó reacciones entre los asistentes.

El agradecimiento llamó la atención porque se produjo frente al público y después de meses en los que las apariciones de ambos habían alimentado versiones sobre una posible reconciliación.

Antonio de la Rúa fue pareja de Shakira durante más de una década y también colaboró en el desarrollo de su carrera internacional / Especial

La fotografía que compartió posteriormente reforzó el interés por su relación, aunque las declaraciones de la cantante apuntan a un vínculo de amistad y colaboración profesional, sin que exista una confirmación de que hayan retomado su romance.

¿Por qué terminaron Shakira y Antonio de la Rúa?

La historia entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzó en el año 2000, cuando se conocieron en Buenos Aires, Argentina. Su relación se extendió durante aproximadamente una década, periodo en el que el empresario también desempeñó un papel importante en la gestión de la carrera internacional de la cantante.

Los seguidores de Shakira reaccionaron a la fotografía con comentarios sobre un posible reencuentro sentimental / Especial

De la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, estuvo vinculado con proyectos profesionales de la artista durante una etapa importante de su expansión musical.

En enero de 2011, la pareja anunció su separación. Aunque inicialmente plantearon mantener sus vínculos profesionales, posteriormente surgieron diferencias relacionadas con sus negocios.

El empresario presentó una demanda contra la cantante en la que reclamaba una compensación económica por su participación en el crecimiento de su carrera. El litigio no prosperó y la disputa quedó atrás con el paso de los años.

Desde entonces, ambos siguieron caminos personales distintos. Sin embargo, sus apariciones recientes en eventos relacionados con la gira de Shakira volvieron a colocar su historia en el centro de la conversación pública.

¿Shakira y Antonio de la Rúa regresaron?

La fotografía compartida por Shakira y el agradecimiento público a su expareja provocaron especulaciones sobre una segunda oportunidad sentimental. No obstante, no existe una confirmación pública de que ambos hayan retomado su relación amorosa.

La participación de De la Rúa en la organización de la residencia madrileña explica parte de su cercanía actual, mientras que las palabras de la cantante destacan la amistad y el apoyo profesional que mantienen.

Por ahora, la reacción de los seguidores y los comentarios en redes sociales forman parte de las especulaciones surgidas a partir de la imagen. La fotografía, por sí sola, no permite afirmar que exista una reconciliación.