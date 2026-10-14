Naim Darrechi vuelve a estar en el centro de la polémica, semanas después de enfrentar señalamientos por presunta violencia sexual en México./ IG

Derek Trejo informó que el influencer habría sido detenido en España, semanas después de que Cristina Romero anunciara acciones legales por presunta violencia sexual en México

Naim Darrechi, creador de contenido español, habría sido detenido en el aeropuerto de Madrid, España, este miércoles 14 de octubre de 2026, según información difundida por su amigo Derek Trejo. La noticia comenzó a circular en redes sociales y generó diversas reacciones, debido a que el influencer recientemente estuvo involucrado en una controversia en México. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de las autoridades españolas sobre su presunta detención.

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Fue a través de sus historias de Instagram donde Derek Trejo compartió lo que estaba ocurriendo con su amigo, luego de recibir información sobre su posible arresto.

“Gente, detuvieron a Naim aquí en el aeropuerto, me están diciendo ahorita en este momento. Voy a hablar con su familia y porfa que todo esté bien”, expresó el creador de contenido, quien manifestó su preocupación y aseguró que buscaría comunicarse con los familiares de Darrechi para conocer más detalles.

¿Por qué habrían detenido a Naim Darrechi en España?

Hasta ahora, se desconocen los motivos por los que Naim Darrechi habría sido detenido en Madrid, pues no se ha informado qué autoridad habría intervenido ni si existe alguna acusación en su contra. Tampoco se ha confirmado si el influencer permanece bajo custodia o si fue sometido a algún procedimiento de seguridad en el aeropuerto, por lo que las circunstancias del caso continúan sin esclarecerse.

La presunta detención de Naim Darrechi en Madrid genera incertidumbre, pues las autoridades españolas no han confirmado los motivos./ IG

La información surge semanas después de que Darrechi fuera señalado por presuntos actos de violencia sexual contra Cristina Romero, madre del influencer Abelito, durante una fiesta realizada a finales de septiembre en México. La controversia comenzó después de que circularan imágenes del festejo, lo que provocó cuestionamientos sobre el comportamiento de algunos de los asistentes y llevó a la mujer a anunciar que tomaría medidas legales.

¿Qué pasó entre Naim Darrechi y la mamá de Abelito?

A finales de septiembre, Cristina Romero, madre del creador de contenido conocido como Abelito, publicó un comunicado en redes sociales para informar que emprendería acciones legales por presunta violencia sexual relacionada con los hechos ocurridos durante la celebración del cumpleaños de su hijo. En el documento señaló a Naim Darrechi, Agustín Fernández y Suavecito, a quienes mencionó por su presunta participación en los acontecimientos denunciados.

El anuncio provocó una nueva polémica alrededor de los influencers involucrados, especialmente porque Naim Darrechi salió de México horas después de que se difundiera el comunicado. Durante una transmisión en redes sociales, el creador de contenido explicó que su viaje al extranjero ya estaba programado como parte de sus actividades profesionales y que tenía previsto generar contenido fuera del país.

Aunque su salida generó especulaciones, no se ha confirmado que el viaje de Darrechi estuviera relacionado con las acciones legales anunciadas por Cristina Romero. Tampoco se ha dado a conocer alguna resolución judicial que determine la responsabilidad de los señalados, por lo que las acusaciones deberán ser investigadas por las autoridades correspondientes.