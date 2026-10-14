Alfredo Adame podría ir a la cárcel tras perder juicio por discriminación: ¿de cuánto sería su condena?

El conflicto legal entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante podría continuar con nuevas demandas. / Especial

El actor perdió una batalla legal contra Gustavo Adolfo Infante y este jueves se conocerá la sanción que podría enfrentar por sus declaraciones contra la madre del periodista

Alfredo Adame podría enfrentar una pena de hasta tres años de prisión luego de que un juez lo declarara culpable del delito de discriminación en agravio de Elvia Inés Seañez, madre del periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

La resolución judicial se emitió el 8 de octubre de 2026, después de un proceso relacionado con comentarios que el actor hizo públicamente en 2022. Sin embargo, todavía no se determina si deberá ingresar a prisión o si recibirá otra sanción contemplada por la legislación de la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes sobre el caso, la audiencia para definir la pena se realizará este jueves 15 de octubre, a las 14:00 horas, cuando se conocerán las consecuencias legales para el también conductor.

¿Por qué Alfredo Adame fue declarado culpable de discriminación?

El conflicto legal entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante se remonta a 2022, cuando el actor realizó declaraciones sobre la madre del periodista durante una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca.

En aquella ocasión, Adame hizo señalamientos relacionados con supuestas prácticas de brujería y consumo de sustancias alucinógenas, además de mencionar presuntos actos ilícitos. Estas afirmaciones dieron pie a acciones legales por parte del comunicador y su familia.

Tras varios años de proceso, un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México emitió un fallo condenatorio contra Adame por discriminación. La resolución establece su responsabilidad penal, aunque todavía está pendiente la individualización de la sanción.

Alfredo Adame podría enfrentar hasta tres años de prisión tras ser declarado culpable de discriminación. / RS

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Alfredo Adame?

El actor podría enfrentar una pena de uno a tres años de prisión, de acuerdo con la sanción prevista para el delito de discriminación en el Código Penal de la Ciudad de México.

No obstante, esto no significa que su ingreso a la cárcel sea automático. La sanción específica dependerá de lo que determine el juez durante la audiencia correspondiente, en la que también podrían considerarse otras medidas previstas por la ley.

Después de conocer el fallo, Adame manifestó su desacuerdo con la resolución judicial y adelantó que su defensa buscará impugnarla. También señaló que, en su opinión, una eventual condena podría sustituirse por una multa o trabajo comunitario.

Estas declaraciones corresponden a la postura del actor y no representan una decisión definitiva de las autoridades judiciales.

¿Cuándo se conocerá la sentencia de Alfredo Adame?

La fecha clave será el 15 de octubre de 2026, cuando el juez determine la sanción correspondiente al delito por el que Adame fue declarado culpable.

Según lo reportado, la audiencia está prevista para las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Por ahora, no existe una sentencia definitiva que confirme que Alfredo Adame deberá cumplir una pena de cárcel. El resultado de la audiencia permitirá conocer qué sanción deberá enfrentar.