Netflix reveló el tráiler de ‘La caída de El Mayo’, una serie documental que aborda la historia de Ismael “El Mayo” Zambada y los acontecimientos que llevaron a la captura del narcotraficante mexicano. La producción retoma uno de los episodios más relevantes de la lucha contra el crimen organizado en México.
Detención de Fausto Corrales: Sheinbaum confía en que aclare el secuestro del “Mayo” Zambada
El documental sigue los hechos alrededor de Zambada, quien durante décadas fue considerado uno de los capos más poderosos del país. A diferencia de otros líderes del narcotráfico, mantuvo durante años un perfil discreto y evitó aparecer públicamente, mientras su nombre permanecía ligado a la estructura del Cártel de Sinaloa.
La captura de un capo del narcotráfico
Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido en julio de 2024 en Nuevo México, Estados Unidos, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La detención generó una fuerte atención pública debido a las versiones sobre cómo llegó el histórico dirigente del narcotráfico a territorio estadounidense.
El caso también tuvo consecuencias para el Cártel de Sinaloa, organización que durante años encabezó junto con “El Chapo”. Después de la captura, las tensiones entre grupos vinculados a la estructura criminal se convirtieron en un tema central para las autoridades, especialmente por la violencia registrada en Sinaloa.
Testimonios y periodismo de investigación en el caso
El documental cuenta con la participación de periodistas de investigación, exagentes de la DEA y figuras de la seguridad pública que siguieron la pista del capo durante años. El trabajo periodístico desglosa las dinámicas internas del crimen organizado en México y el impacto geopolítico que provocó su arresto en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
Asimismo, la narrativa aborda las repercusiones inmediatas dentro de la estructura operativa del grupo criminal tras la ausencia de su principal líder histórico. Los testimonios ofrecen un panorama detallado sobre cómo se gestó el viaje que terminó con la rendición involuntaria del narcotraficante, uno de los eventos más mediáticos de la agenda de seguridad nacional.