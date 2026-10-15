Netflix presentó el tráiler de La caída de El Mayo / @Netflix

La plataforma prepara una serie documental sobre Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa. La producción reconstruye la historia detrás de su captura y el fin de años de permanecer fuera del alcance de las autoridades

Netflix reveló el tráiler de ‘La caída de El Mayo’, una serie documental que aborda la historia de Ismael “El Mayo” Zambada y los acontecimientos que llevaron a la captura del narcotraficante mexicano. La producción retoma uno de los episodios más relevantes de la lucha contra el crimen organizado en México.

El documental sigue los hechos alrededor de Zambada, quien durante décadas fue considerado uno de los capos más poderosos del país. A diferencia de otros líderes del narcotráfico, mantuvo durante años un perfil discreto y evitó aparecer públicamente, mientras su nombre permanecía ligado a la estructura del Cártel de Sinaloa.

Ismael Zambada será el eje de la serie documental / @Netflix

La captura de un capo del narcotráfico

Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido en julio de 2024 en Nuevo México, Estados Unidos, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La detención generó una fuerte atención pública debido a las versiones sobre cómo llegó el histórico dirigente del narcotráfico a territorio estadounidense.

El caso también tuvo consecuencias para el Cártel de Sinaloa, organización que durante años encabezó junto con “El Chapo”. Después de la captura, las tensiones entre grupos vinculados a la estructura criminal se convirtieron en un tema central para las autoridades, especialmente por la violencia registrada en Sinaloa.

La producción reconstruye la captura del capo en 2024 / Redes Sociales

Testimonios y periodismo de investigación en el caso

El documental cuenta con la participación de periodistas de investigación, exagentes de la DEA y figuras de la seguridad pública que siguieron la pista del capo durante años. El trabajo periodístico desglosa las dinámicas internas del crimen organizado en México y el impacto geopolítico que provocó su arresto en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.