VIDEO: Junior agrede a chofer de Uber y destruyen su auto por no dejarlo pasar en Puebla

El conductor esperaba que seguridad privada autorizara su ingreso a Rincón de los Reyes cuando un grupo de jóvenes habría comenzado a insultarlo

Un conductor de Uber fue víctima de una agresión mientras esperaba ingresar al clúster Rincón de los Reyes, ubicado en la zona residencial de Lomas de Angelópolis, en San Andrés Cholula, Puebla. El trabajador había llegado para recoger a un visitante autorizado y permanecía detenido en el acceso mientras elementos de seguridad realizaban el procedimiento habitual de registro, pero la espera habría provocado la molestia de los ocupantes de otro vehículo que se encontraba detrás de él.

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De acuerdo con la información disponible sobre el caso, varios jóvenes comenzaron a reclamarle al conductor por la demora y posteriormente uno descendió de una camioneta. El enfrentamiento escaló hasta que el vehículo del trabajador terminó dañado, luego de que uno de los involucrados presuntamente arrojara una botella contra el medallón trasero y lo rompiera.

El joven comenzó a insultar al conductor del Uber por 'tardarse' en pasar al fraccionamiento / Especial

¿Qué pasó con el conductor de Uber en Lomas de Angelópolis?

La agresión habría ocurrido durante agosto de 2026 y quedó registrada por cámaras de videovigilancia instaladas en el acceso del residencial. Según los reportes, el chofer únicamente esperaba que el personal de seguridad privada concluyera el protocolo necesario para permitirle ingresar al complejo y recoger al usuario que había solicitado el servicio.

Mientras permanecía detenido, los ocupantes de una camioneta Ford presuntamente comenzaron a insultarlo debido al tiempo que estaba tomando el procedimiento. Posteriormente algunos de ellos descendieron de la unidad y se acercaron al automóvil del conductor.

Uno de los jóvenes fue identificado como Israel “N”, quien habría tomado una botella de alcohol y la lanzó contra el medallón trasero del automóvil. El impacto provocó que el cristal quedara destruido, mientras que el trabajador documentó posteriormente los daños ocasionados a su unidad.

Los involucrados se habrían retirado hacia el interior del complejo residencial después del incidente.

Aunque los hechos no son recientes, el caso causó indignación en redes sociales / Especial

Conductor habría solicitado intervención de las autoridades

Tras la agresión, el afectado registró los daños ocasionados a su vehículo y habría solicitado la intervención de las autoridades para deslindar responsabilidades por posibles delitos relacionados con daño en propiedad ajena y violencia.

Sin embargo, hasta el momento de la información proporcionada, la Fiscalía General del Estado de Puebla y las autoridades de San Andrés Cholula no habían informado públicamente sobre avances concretos en la investigación o sobre la situación jurídica de quienes aparecen señalados en el caso.

La difusión de las imágenes provocó críticas en redes sociales, donde algunos usuarios comenzaron a referirse a los jóvenes como “juniors”, debido a que el incidente ocurrió dentro de una de las zonas residenciales de mayor plusvalía del área metropolitana de Puebla.

El agresor terminó rompiendo el medallón trasero del auto para luego escapar del lugar / Especial

¿Quién es Israel “N”, señalado por la agresión?

Tras difundirse el caso comenzaron a circular nuevos señalamientos sobre Israel “N”, joven de 27 años que tendría domicilio registrado en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, aunque actualmente residiría en la zona de San Andrés Cholula.

Reportes periodísticos lo relacionan con una serie de denuncias ciudadanas sobre supuestos préstamos bajo la modalidad “gota a gota”, un sistema en el que se ofrecen créditos rápidos y posteriormente pueden aplicarse cobros frecuentes y elevados.

Señalan presunta operación de préstamos en Oaxaca

Una denuncia difundida en mayo de 2025 en un grupo vecinal de Facebook de la colonia Siglo XXI, en Tuxtepec, identificó a Israel “N”, también mencionado con el alias de “El Ingeniero”, como una persona presuntamente relacionada con una red dedicada a este tipo de préstamos.

La publicación sostenía que el grupo utilizaría una empresa denominada “Financiera Delfín” para realizar operaciones de crédito y vinculaba el esquema con una supuesta organización conocida localmente como “Cártel de los Nava”.