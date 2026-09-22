Asaltan a Nando de Ibarrondo y Kay Mena en la autopista México-Puebla tras caer en ponchallantas

La pareja relató que sujetos armados los interceptaron después de que una de las llantas de su vehículo resultó dañada. / Captura

El diseñador y creador de contenido denunció que él y Kay Mena fueron amagados con armas después de que una de las llantas de su automóvil se ponchó

El diseñador y creador de contenido Nando de Ibarrondo y su pareja, Kay Mena, denunciaron haber sido víctimas de un asalto a mano armada en la autopista México-Puebla, cuando viajaban con dirección a la Ciudad de México.

De acuerdo con el relato que ambos compartieron en redes sociales, el vehículo pasó sobre un objeto que provocó que una de sus llantas comenzara a perder aire. Al detenerse para revisar el automóvil, fueron interceptados por sujetos armados.

Nando de Ibarrondo y su pareja, Kay Mena, denunciaron haber sido víctimas de un asalto en la autopista México-Puebla. / @kaymenac-@nandodeibarrondo

¿Cómo ocurrió el asalto a Nando de Ibarrondo en la México-Puebla?

La pareja explicó que durante el trayecto escucharon que una de las llantas había golpeado algo. Posteriormente descubrieron que se trataba de un pincho que dañó el neumático, por lo que decidieron orillarse para cambiarlo.

Mientras Nando de Ibarrondo realizaba las maniobras para sustituir la llanta, varios hombres se acercaron y los amenazaron con armas de fuego.

Según el testimonio de la pareja, los agresores les exigieron sus pertenencias y también los obligaron a desbloquear sus teléfonos celulares antes de huir del lugar.

En una publicación difundida en sus redes sociales, Nando escribió: “Nos asaltaron, tengan mucho mucho cuidado en esa carretera”.

¿Qué les robaron durante el asalto?

Entre los objetos que la pareja reportó como robados se encuentran teléfonos celulares, una computadora, carteras, una bolsa y las llaves del automóvil.

Kay Mena relató que inicialmente comenzaron a pedir ayuda a otros automovilistas, aunque ninguno se detenía en un primer momento. Posteriormente, algunas personas se acercaron para auxiliarlos y una grúa llegó al lugar.

De acuerdo con el relato difundido por la pareja, el operador de una grúa les prestó un teléfono para que pudieran comunicarse con sus familiares, quienes posteriormente ayudaron a bloquear los dispositivos y las cuentas bancarias.

El diseñador y su pareja perdieron teléfonos celulares, una computadora y otras pertenencias durante el robo. / Captura

Nando y Kay alertan a otros automovilistas

Tras lo ocurrido, los creadores de contenido decidieron hacer público el asalto para alertar a quienes utilizan la autopista México-Puebla.