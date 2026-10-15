VIDEO: Caos y portazo en concierto de Caifanes en la Feria del Alfeñique en Toluca

La presentación de la banda de rock reunió a una multitud en la capital mexiquense. La presión para ingresar al espectáculo desató momentos de locura, mismos que quedaron registrados en videos que rapidamente comenzaron a circular en redes sociales

La presentación de la banda mexicana Caifanes en la Feria Internacional del Alfeñique vivió momentos de tensión luego de que miles de asistentes tiraron las vallas perimétricas para ingresar a la fuerza al Mercado Júárez. La presentación gratuita atrajo a una gran cantidad de personas que buscaban disfrutar de una de las agrupaciones más reconocidas del rock mexicano.

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Los hechos ocurrieron durante la Feria del Alfeñique 2026, donde se concentró el público para presenciar el espectáculo. En videos difundidos en redes sociales se observa a personas intentando superar las barreras de acceso, mientras otras escalaron estructuras para ingresar o conseguir una mejor vista del escenario.

La cantidad de asistentes complicó el control de los accesos, sumado a las condiciones de seguridad en el lugar. El llamado portazo se convirtió en uno de los aspectos más comentados de la presentación, debido a las imágenes que mostraron la presión de la multitud para entrar al concierto.

Asistentes derribaron una valla para ingresar en la Feria del Alfeñique 2026 / @TolucaGob

Caifanes congrega a una multitud

La presentación formó parte de las actividades musicales de la Feria del Alfeñique 2026, una de las celebraciones tradicionales de Toluca que cada año reúne actividades culturales, espectáculos y eventos para habitantes y visitantes del Estado de México.

Antes del concierto, las autoridades municipales habían anunciado medidas de seguridad y vigilancia para atender la llegada de los asistentes. Sin embargo, la concentración de personas puso a prueba los controles de acceso, en medio de la expectativa por ver a la banda encabezada por Saúl Hernández.

El portazo marcó el concierto del Alfeñique 2026 / @TolucaGob

Sobrecupo rebasa filtros de seguridad

Los reportes de las autoridades locales confirmaron que el aforo proyectado para el evento superó los 120 mil asistentes, rebasando con claridad el límite permitido en las inmediaciones del parque.