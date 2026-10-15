La presentación de la banda mexicana Caifanes en la Feria Internacional del Alfeñique vivió momentos de tensión luego de que miles de asistentes tiraron las vallas perimétricas para ingresar a la fuerza al Mercado Júárez. La presentación gratuita atrajo a una gran cantidad de personas que buscaban disfrutar de una de las agrupaciones más reconocidas del rock mexicano.
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Los hechos ocurrieron durante la Feria del Alfeñique 2026, donde se concentró el público para presenciar el espectáculo. En videos difundidos en redes sociales se observa a personas intentando superar las barreras de acceso, mientras otras escalaron estructuras para ingresar o conseguir una mejor vista del escenario.
La cantidad de asistentes complicó el control de los accesos, sumado a las condiciones de seguridad en el lugar. El llamado portazo se convirtió en uno de los aspectos más comentados de la presentación, debido a las imágenes que mostraron la presión de la multitud para entrar al concierto.
Caifanes congrega a una multitud
La presentación formó parte de las actividades musicales de la Feria del Alfeñique 2026, una de las celebraciones tradicionales de Toluca que cada año reúne actividades culturales, espectáculos y eventos para habitantes y visitantes del Estado de México.
Antes del concierto, las autoridades municipales habían anunciado medidas de seguridad y vigilancia para atender la llegada de los asistentes. Sin embargo, la concentración de personas puso a prueba los controles de acceso, en medio de la expectativa por ver a la banda encabezada por Saúl Hernández.
Sobrecupo rebasa filtros de seguridad
Los reportes de las autoridades locales confirmaron que el aforo proyectado para el evento superó los 120 mil asistentes, rebasando con claridad el límite permitido en las inmediaciones del parque.
A pesar de los desmanes registrados en las zonas perimetrales, el grupo liderado por Saúl Hernández subió al escenario conforme a lo programado para interpretar sus temas clásicos ante una explanada completamente abarrotada.