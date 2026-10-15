Su encuentro será durante el arranque de la séptima temporada de FMS México / Especial

El español y el argentino se enfrentarán el 24 de octubre en el Centro Cívico de Ecatepec

La Freestyle Master Series (FMS) México está lista para comenzar una nueva temporada y lo hará con un enfrentamiento que promete atraer la atención de los seguidores del rap improvisado. Skone y Kodigo, dos de los representantes internacionales más reconocidos del freestyle, se medirán el próximo sábado 24 de octubre en Ecatepec, Estado de México, como parte de la jornada inaugural de la séptima edición de la competencia organizada por Urban Roosters.

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El enfrentamiento reunirá a dos exponentes con trayectorias construidas en diferentes escenarios internacionales. Por un lado, Skone, originario de Málaga, España, buscará aprovechar su experiencia dentro de la liga mexicana y la conexión que ha desarrollado con el público nacional. Del otro estará Kodigo, representante argentino que regresa a las ligas nacionales después de conquistar el campeonato de FMS Caribe en abril de 2025, con la intención de demostrar que puede competir por los primeros lugares de una de las ligas más exigentes del circuito.

Skone llega con el objetivo de superar sus actuaciones anteriores y colocarse entre los aspirantes al campeonato / Especial

Skone regresa a FMS México para disputar su tercera temporada

El español Skone se ha convertido en uno de los competidores internacionales más identificados con FMS México gracias a su capacidad para conectar con los aficionados, su experiencia sobre el escenario y un estilo que combina ingenio, humor y recursos de improvisación. Después de una temporada en la que consiguió fortalecer su relación con la audiencia mexicana, el MC renovó nuevamente su participación para disputar su tercera temporada en la liga.

Su regreso representa una de las apuestas de Urban Roosters por mantener dentro de la competencia a figuras que aportan experiencia y reconocimiento internacional. Skone llega con el objetivo de superar sus actuaciones anteriores y colocarse entre los aspirantes al campeonato, aunque para conseguirlo tendrá que enfrentarse a una plantilla que combina exponentes consolidados y nuevas figuras del freestyle.

El duelo contra Kodigo será una primera prueba importante para el español, especialmente por el contraste entre las propuestas de ambos competidores. Mientras Skone suele apoyarse en su experiencia, capacidad de respuesta y manejo del público, su rival argentino buscará imponer un estilo diferente desde la primera batalla de la temporada.

Kodigo volverá a competir en una liga nacional tras su paso por FMS Caribe / Especial

Kodigo vuelve a las ligas nacionales después de conquistar FMS Caribe

Una de las principales novedades de la séptima temporada será la presencia de Kodigo, quien volverá a competir en una liga nacional tras su paso por FMS Caribe, donde consiguió el título en abril de 2025. Su incorporación representa un movimiento importante para Urban Roosters, que continúa apostando por integrar competidores internacionales a la escena mexicana.

El argentino tendrá la oportunidad de trasladar el nivel mostrado durante su etapa como campeón a un circuito que se ha caracterizado por la intensidad de sus enfrentamientos y la exigencia de sus participantes. Su llegada también aportará una nueva combinación de estilos dentro de la competencia, al enfrentar a exponentes con diferentes formas de improvisar, construir respuestas y desenvolverse frente al público.

Kodigo no tendrá un debut sencillo, pues su primer rival será precisamente Skone, uno de los participantes con mayor experiencia dentro del formato. El encuentro permitirá conocer cómo se adapta el argentino al ambiente de FMS México y si puede comenzar la temporada sumando puntos importantes en la clasificación general.

Freestyle Master Series (FMS) México será el sábado 24 de octubre en Ecatepec, Edomex/ Especial

¿Cuándo y dónde será la batalla Skone vs Kodigo?

El enfrentamiento entre Skone y Kodigo se llevará a cabo el sábado 24 de octubre de 2026, durante la primera jornada de FMS México, que tendrá como sede el Centro Cívico de Ecatepec, en el Estado de México. Las actividades están programadas para comenzar a partir de las 18:00 horas, con una cartelera que reunirá a los diez competidores de la nueva temporada.

La elección de Ecatepec como sede permitirá que los aficionados del Estado de México y de la zona metropolitana de la Ciudad de México disfruten presencialmente del arranque de la competencia. La batalla entre el español y el argentino será uno de los principales atractivos de una jornada en la que comenzará la disputa por el campeonato y los primeros puntos de la tabla.

La séptima temporada contará con diez participantes, entre representantes nacionales y figuras internacionales. Esta combinación forma parte de la estrategia de Urban Roosters para ampliar el alcance de la liga y ofrecer enfrentamientos entre competidores de diferentes generaciones y estilos.

FMS México tiene millones de visualizaciones y asistentes

El crecimiento de FMS México también se refleja en las cifras de audiencia compartidas por Urban Roosters. De acuerdo con la organización, la competencia acumula más de 25.5 millones de visualizaciones en YouTube y 9.3 millones de espectadores únicos, números que muestran el interés que mantiene el freestyle entre los seguidores de la cultura urbana.

A estos resultados se suman más de 950 millones de visualizaciones en redes sociales y una asistencia presencial acumulada superior a 21 mil personas, según las cifras difundidas por la organización. Estos indicadores respaldan la apuesta por seguir desarrollando eventos en vivo y por reunir a competidores internacionales con talentos de la escena mexicana.