El campeón vigente volverá para defender su corona y buscar un histórico bicampeonato

La séptima temporada de FMS México comienza a tomar forma y ya tiene dos nombres capaces de elevar las expectativas de los aficionados al freestyle: Jony Beltrán y Nota Roja estarán nuevamente dentro de la liga profesional de Urban Roosters. El primero llegará con la presión de defender el campeonato obtenido este año, mientras que el segundo buscará consolidarse después de una campaña en la que dejó uno de los enfrentamientos más recordados y reproducidos del circuito mexicano.

El nuevo camino comenzará el sábado 24 de octubre en el Centro Cívico Ecatepec, donde la primera jornada arrancará a partir de las 18:00 horas. La sede ya aparece dentro del calendario oficial de FMS y será el punto de partida para una temporada que irá revelando progresivamente el resto de sus integrantes y enfrentamientos.

Jony Beltrán llegará como el hombre a vencer / Especial

Jony Beltrán vuelve como campeón de FMS México

La gran diferencia respecto a su participación anterior será que ahora Jony Beltrán llegará como el hombre a vencer. El MC mexicano alcanzó la cima de FMS México en abril de 2026 después de imponerse en una temporada que terminó colocándolo por encima de rivales de alto nivel y que le permitió levantar por primera vez el trofeo de la liga.

Ahora el objetivo cambia completamente. Ya no se trata únicamente de pelear por los primeros lugares, sino de defender la corona y tratar de convertirse en bicampeón, una hazaña que dentro de la historia mexicana de FMS coloca nombres como Aczino y Rapder como referencias inevitables.

Jony también deberá adaptarse a una circunstancia distinta: cada uno de sus rivales tendrá el incentivo adicional de derrotar al campeón. Jornada tras jornada, su capacidad para improvisar, responder y mantener regularidad estará bajo una presión mayor que en la campaña en la que terminó conquistando el título.

Nota Roja también repetirá presencia dentro de FMS México / Especial

El campeón tendrá que demostrar que puede mantenerse en la cima

La continuidad de Jony Beltrán representa uno de los principales atractivos de la nueva edición. Su estilo combina barras, puesta en escena y una capacidad de espectáculo que históricamente lo ha convertido en uno de los MC más reconocibles del freestyle mexicano.

Durante la temporada anterior ya mostró fortaleza frente a distintos estilos. Por ejemplo, en la segunda jornada de 2025 derrotó de manera directa a Nota Roja, mientras que posteriormente también consiguió imponerse a rivales como Lobo Estepario. Los resultados reflejan el camino que terminó llevándolo hasta la pelea por el campeonato.

Esta vez tendrá que demostrar que aquel título no fue un episodio aislado y que puede sostener el mismo nivel durante toda una nueva campaña, en una liga donde el margen de error suele ser mínimo.

La continuidad de Jony Beltrán representa uno de los principales atractivos de la nueva edición / Especial

Nota Roja regresa por segunda temporada consecutiva

Jony no será el único rostro conocido. Nota Roja también repetirá presencia dentro de FMS México, donde disputará su segunda temporada consecutiva con la intención de aprovechar la experiencia obtenida durante su debut.

Su primera campaña tuvo altibajos en resultados, pero dejó momentos capaces de trascender mucho más allá de la clasificación. Nota Roja consiguió victorias importantes, como la que obtuvo frente a Artil en la tercera jornada, pero fue especialmente uno de sus enfrentamientos el que terminó colocando nuevamente su nombre en el centro de la conversación.

Ese duelo fue precisamente contra Azuky, una batalla que se convirtió en una de las más virales de la historia reciente de la competición y que continúa acumulando millones de reproducciones.

La cita está confirmada para el 24 de octubre a las 18:00 horas en el Centro Cívico Ecatepec / Especial

Nota Roja vs Azuky se convirtió en fenómeno de FMS

La batalla entre Azuky y Nota Roja terminó trascendiendo la propia jornada de FMS México. Urban Roosters señala actualmente que el enfrentamiento ya supera las 7.5 millones de reproducciones en YouTube, colocándolo entre los duelos con mayor impacto digital de la organización.

El crecimiento del video refleja la capacidad de ambos competidores para generar momentos que funcionan más allá del público especializado en freestyle. La intensidad, las respuestas y la narrativa del enfrentamiento permitieron que fragmentos de la batalla circularan ampliamente en redes sociales.

Para Nota Roja, esa exposición representa ahora un nuevo reto: convertir el impacto viral en una campaña más sólida desde el punto de vista competitivo.

Ecatepec abrirá la séptima temporada

La primera jornada de la nueva FMS México tendrá además un escenario con mucha tradición dentro de las batallas callejeras: Ecatepec.

La cita está confirmada para el 24 de octubre a las 18:00 horas en el Centro Cívico Ecatepec, recinto que recibirá la primera de cinco jornadas previstas para esta temporada de la liga nacional.

La elección también tiene un componente especial por la presencia de Azuky, originaria de la zona y cuyo regreso para una tercera temporada ya fue anunciado oficialmente por Urban Roosters. La organización ha comenzado a revelar progresivamente los nombres que conformarán el line up completo.

Viene una temporada con nombres conocidos y cuentas pendientes

La confirmación de Jony Beltrán y Nota Roja suma dos perfiles completamente diferentes a una temporada que busca mantener el nivel de competencia y espectáculo que caracteriza al formato.

Para Jony, el objetivo es directo: defender el título y conseguir el bicampeonato. Para Nota Roja, el desafío pasa por utilizar lo aprendido durante su primera temporada, ser más constante en la tabla y volver a protagonizar batallas capaces de quedarse en la memoria de los aficionados.

La combinación también abre la puerta a posibles revanchas. Ambos ya se enfrentaron en la temporada anterior, en un duelo donde Jony se llevó la victoria, por lo que un nuevo cruce podría tener ahora una narrativa completamente diferente con el campeonato de por medio.

¿Cuándo inicia FMS México 2026?

La espera terminará el sábado 24 de octubre de 2026, cuando el Centro Cívico Ecatepec reciba la primera jornada de la séptima temporada de FMS México a partir de las 18:00 horas. Los boletos se encuentran ligados a la plataforma oficial de FMS, mientras que los enfrentamientos y el resto del roster serán revelados de manera progresiva.

Con Jony Beltrán defendiendo la corona y Nota Roja regresando después de dejar una de las batallas más virales de la temporada pasada, la nueva edición ya comienza a construir sus primeras historias antes de que suene el primer beat.