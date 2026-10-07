Azuky buscará hacer valer la localía en Ecatepec durante el inicio de la séptima temporada / Especial

El fichaje internacional de la temporada tendrá su primera gran prueba en territorio mexicano ante la “Niña Galáctica”

La séptima temporada de FMS México está lista para comenzar y lo hará con una de las batallas que mayor expectativa genera entre los seguidores del freestyle. Azuky y Chuty se encontrarán frente a frente en el escenario del Centro Cívico de Ecatepec en un Main Event que reunirá a una de las representantes más destacadas de la nueva generación mexicana con uno de los MC más laureados en la historia del freestyle español.

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El enfrentamiento será además una presentación de alto nivel para Chuty, quien llega como uno de los grandes fichajes internacionales de esta edición. El madrileño comenzará una nueva etapa en su carrera después de construir un palmarés que incluye cinco campeonatos de FMS España, credenciales con las que ahora intentará demostrar que su dominio también puede trasladarse a una temporada completa dentro del circuito mexicano.

La séptima temporada de FMS México está lista para comenzar con una de las batallas con mayor expectativa / FB: @fmsmexa

Chuty comienza su aventura en FMS México

La incorporación del español tiene un ingrediente particular: será la primera ocasión en la que dispute una temporada completa dentro del roster de una liga nacional fuera de España. Esto convertirá cada jornada en una prueba diferente para un competidor acostumbrado a los grandes escenarios, pero que ahora tendrá que adaptarse de manera permanente al estilo, público y rivales del circuito mexicano.

Su primer obstáculo no será sencillo. Del otro lado estará Azuky, conocida como la “Niña Galáctica”, quien afrontará su tercera temporada dentro de FMS México después de consolidarse como una de las figuras a seguir de la nueva generación del freestyle nacional.

La capacidad de Azuky para responder a sus rivales, sumada a una puesta en escena que ha desarrollado con el paso de las competencias, la coloca ante una oportunidad especial. Derrotar a un freestyler con la trayectoria de Chuty en el inicio de la temporada significaría un importante golpe sobre la mesa y podría darle impulso desde la primera jornada.

La primera jornada de FMS México será el sábado 24 de octubre de 2026 en el Centro Cívico Ecatepec / FB: @fmsmexa

Azuky jugará como local ante Chuty

El escenario agrega todavía más ingredientes al enfrentamiento. Ecatepec es la tierra de Azuky, por lo que la mexicana tendrá la posibilidad de competir ante su público cuando enfrente al fichaje internacional más destacado de esta edición.

Para Chuty, en cambio, será el primer gran examen de su aventura mexicana. El español tendrá que demostrar desde el arranque que la experiencia y regularidad que lo han colocado entre los grandes nombres de la disciplina pueden trasladarse a un entorno diferente.

La batalla enfrentará dos perfiles particulares: la creatividad, capacidad de respuesta y presencia escénica de Azuky contra la experiencia, regularidad y autoridad competitiva de Chuty. Todo esto convierte el duelo en uno de los principales atractivos de la primera jornada.

La actividad comenzará a partir de las 18:00 horas, con Azuky vs Chuty / FB: @fmsmexa

Azuky llega después de protagonizar momentos virales

La mexicana no llega a esta nueva temporada únicamente respaldada por su condición de local. Durante la edición anterior protagonizó algunos de los momentos que mayor conversación generaron alrededor de Urban Roosters, particularmente gracias a su enfrentamiento contra Nota Roja.

Aquella batalla consiguió una importante repercusión en plataformas digitales y colocó nuevamente a Azuky entre los nombres de la nueva generación que más atención reciben dentro del circuito. Ahora, sin embargo, el reto será de una dimensión diferente por la trayectoria del rival que tendrá enfrente.

Chuty, por su parte, llegará con la presión que acompaña a un competidor de su historial. Ser pentacampeón de FMS España lo convierte automáticamente en uno de los nombres a vencer, por lo que cada uno de sus enfrentamientos será observado con especial atención durante la temporada.

¿Cuándo y dónde será Azuky vs Chuty?

El esperado enfrentamiento se realizará el sábado 24 de octubre de 2026, cuando el Centro Cívico Ecatepec reciba la primera jornada de la séptima temporada de FMS México. La actividad comenzará a partir de las 18:00 horas, con Azuky vs Chuty como uno de los enfrentamientos principales de una jornada que marcará el comienzo de una nueva lucha por el campeonato.

Para la “Niña Galáctica”, empezar precisamente en Ecatepec significa tener la oportunidad de conseguir un resultado importante frente a su gente. Para Chuty, representa el comienzo de una aventura en la que deberá comprobar si puede imponer su estilo durante toda una campaña fuera de España.

FMS México buscará superar sus números

La nueva temporada también tendrá el desafío de superar los resultados obtenidos por la edición anterior. De acuerdo con las cifras proporcionadas por Urban Roosters, la competencia acumuló más de 25.5 millones de visualizaciones en YouTube y 9.3 millones de espectadores únicos, números que muestran el alcance que ha conseguido la liga mexicana.

En redes sociales, el impacto fue todavía mayor al superar las 950 millones de visualizaciones, mientras que las transmisiones alcanzaron un pico máximo de 131 mil espectadores simultáneos.