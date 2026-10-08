Habrá uno de los duelos más esperados entre el mexicano y la española / Especial

La liga de freestyle regresará el próximo 24 de octubre en Ecatepec

La FMS México 2026 está cada vez más cerca de regresar y Urban Roosters ya prepara una primera jornada que promete marcar el inicio de una nueva etapa dentro de la competencia. Entre los enfrentamientos confirmados destaca Dalia Castella vs Nota Roja, un duelo que reunirá a dos MC’s que llegan con caminos distintos, pero con el mismo objetivo: comenzar la temporada sumando tres puntos y demostrar que tienen argumentos para convertirse en protagonistas.

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El regreso de la liga se realizará el próximo 24 de octubre a partir de las 18:00 horas en el Centro Cívico de Ecatepec, recinto donde diez competidores iniciarán su camino rumbo al campeonato en una cartelera que combinará referentes históricos, talento internacional y nuevas figuras dentro de la escena del freestyle.

Para Dalia Castella, esta jornada representará el comienzo de una etapa especialmente importante / Especial

Dalia Castella inicia una nueva etapa en FMS México

Para Dalia Castella, esta jornada representará el comienzo de una etapa especialmente importante. Después de participar como Extra Player y conseguir posteriormente su lugar en el roster mediante FMS Under, la MC afrontará ahora su primera temporada completa dentro de la liga mexicana.

La catalana llega con la intención de consolidar un recorrido que comenzó desde el circuito under y que ahora la coloca dentro de uno de los escenarios más importantes del freestyle en español. Su participación ya no será únicamente como invitada o competidora ocasional, sino como parte permanente de un roster que exigirá regularidad, capacidad de adaptación y resultados jornada tras jornada.

Frente a ella tendrá a uno de los nombres que mayor crecimiento registró durante la temporada pasada: Nota Roja, quien vuelve por segundo año consecutivo después de convertirse en una de las principales revelaciones de FMS México.

El mexicano llega a esta nueva temporada con un antecedente difícil de ignorar / Especial

Nota Roja quiere demostrar que el récord no fue casualidad

El mexicano llega a esta nueva temporada con un antecedente difícil de ignorar. Durante la edición anterior protagonizó junto a Azuky una de las batallas más comentadas del año y, además, la más vista de la liga, superando los 7.5 millones de reproducciones en YouTube.

Ese resultado lo colocó rápidamente entre los competidores favoritos del público y confirmó que su crecimiento dentro de FMS no pasó desapercibido. Ahora, ante Dalia Castella, Nota Roja tendrá la oportunidad de demostrar que aquel impacto no fue un caso aislado y que puede seguir elevando su nivel dentro de una temporada que promete mucha más competencia.

El reto será importante porque enfrente tendrá a una MC que llega con hambre de consolidación y con una trayectoria reciente marcada por su ascenso desde FMS Under.

La MC afrontará ahora su primera temporada completa dentro de la liga mexicana / Especial

Nota Roja cerró la temporada pasada como MVP

El crecimiento del mexicano no se limitó únicamente a las reproducciones. Nota Roja terminó la última jornada de la edición pasada como MVP, reconocimiento que confirmó el buen momento competitivo con el que cerró su participación.

Ese resultado le permitió llegar a la nueva temporada con una imagen distinta a la del debutante que apareció meses atrás. Ahora forma parte de los nombres que tendrán mayor atención durante la campaña y tendrá que demostrar que puede mantenerse entre los protagonistas.

Su enfrentamiento contra Dalia Castella aparece, por ello, como una de las primeras grandes pruebas del calendario.

FMS México llega con números récord

El regreso de la liga ocurre además después de una temporada de crecimiento importante para Urban Roosters y FMS México. De acuerdo con las cifras compartidas por la organización, la edición anterior superó los 950 millones de visualizaciones en redes sociales, confirmando el alcance digital que ha conseguido el freestyle competitivo.

La liga también registró un pico de 131 mil espectadores simultáneos, mientras que la audiencia media alcanzó 63 mil 700 personas conectadas al mismo tiempo durante las transmisiones.

A esto se sumaron más de 21 mil asistentes presenciales durante la temporada, reflejo de que el crecimiento de FMS no se limita únicamente a las plataformas digitales, sino también a los eventos en vivo.

Ecatepec recibirá el inicio de la temporada

El Centro Cívico de Ecatepec será el punto de partida de esta nueva edición el próximo 24 de octubre. Desde las 18:00 horas, diez competidores comenzarán un recorrido que definirá al nuevo campeón de FMS México.

La primera fecha promete reunir diferentes estilos y generaciones dentro del freestyle, con batallas entre nombres consolidados, competidores internacionales y nuevas caras que buscan abrirse paso dentro de la competición.