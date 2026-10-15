Russell Brand compareció ante el Tribunal de la Corona de Southwark / Redes Sociales

La fiscal Riel Karmy-Jones describió al comediante británico como un presunto depredador sexual al presentar ante un tribunal de Londres las acusaciones de seis mujeres; el actor niega los cargos en su contra.

El comediante y actor británico Russell Brand enfrenta un juicio en Reino Unido por presuntos delitos sexuales contra seis mujeres, ocurridos entre 1999 y 2009. Durante la presentación de la acusación, la fiscalía lo describió como un hombre despiadado que presuntamente habría cometido agresiones sexuales pese a las negativas de las denunciantes.

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Brand, de 51 años, compareció el miércoles 14 de octubre de 2026 ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en el sur de Londres, donde enfrenta tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de atentado al pudor. El actor niega todas las acusaciones y presentará su defensa durante el proceso judicial.

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A su llegada al tribunal, el también comediante expresó que esperaba que el procedimiento tuviera un resultado favorable para las personas involucradas.

"Hoy me siento bendecido", dijo a su llegada al Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. "Por supuesto, estoy preocupado, pero tengo la esperanza de que este proceso conduzca a buenos resultados para todos los implicados".

La fiscal Riel Karmy-Jones calificó al comediante británico como un presunto depredador sexual durante la presentación de los cargos en su contra / Reuters

Fiscalía describe presunto comportamiento de Russell Brand

Durante la exposición de los cargos, la fiscal Riel Karmy-Jones explicó que las seis mujeres conocieron a Brand a través de sus trabajos, en reuniones sociales relacionadas con el ámbito laboral o en espectáculos en los que participaba el comediante.

Según la acusación, algunas de las denunciantes manifestaron su rechazo a los acercamientos del actor, mientras que otras no habrían tenido oportunidad de reaccionar ante sus presuntas insinuaciones sexuales. La fiscal sostuvo que Brand habría ignorado estas circunstancias.

"Su deseo, su intenso deseo de tener algún tipo de contacto sexual, era indiscriminado y voraz", dijo la fiscal.

Karmy-Jones también señaló que el comportamiento del comediante podía cambiar dependiendo de lo que buscara obtener de otras personas.

"Podía ser amable cuando quería, divertido —sin duda—, encantador, incluso agradable, cuando quería algo a cambio".

Russell Brand enfrenta tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de atentado al pudor por hechos que presuntamente ocurrieron entre 1999 y 2009 / EFE

Posteriormente, la fiscal describió la conducta que atribuye al actor y explicó por qué la fiscalía lo considera un presunto agresor sexual.

"Pero después se mostraba exigente, convencido de que todo le correspondía, un seductor con un enorme apetito sexual, infantil en su expectativa de que todos sus deseos debían ser satisfechos. Era despiadado, calculador, manipulador y, sostiene la fiscalía, un depredador sexual".

De acuerdo con la presentación de la acusación, los presuntos hechos habrían ocurrido en distintos escenarios, entre ellos una habitación de hotel, lugares de trabajo, un cubículo de los baños de un bar y el domicilio de Brand.

"No le importaba quién fuera la mujer, en qué estado la dejara ni cómo la hubiera hecho sentir", afirmó. "Lo que primaba en su mente era su deseo insaciable de conseguir lo que quería con quien quería".

¿Cómo comenzaron las denuncias contra Russell Brand?

La fiscal explicó que las seis mujeres no se conocían entre sí y que, por diferentes motivos, no acudieron a las autoridades inmediatamente después de los presuntos hechos.

Las denuncias se presentaron después de que, en 2023, un programa de televisión y un reportaje periodístico difundieran acusaciones anónimas contra Brand. Las personas que formularon aquellas declaraciones no participan en el juicio actual, según lo expuesto durante el proceso.

El comediante permaneció sentado en el banquillo de los acusados durante la presentación de la fiscalía, vestido con un traje oscuro y una bufanda blanca. Se prevé que el juicio tenga una duración aproximada de seis semanas.

El actor británico niega todas las acusaciones y prevé presentar su defensa durante el proceso judicial, que podría extenderse alrededor de seis semanas / Reuters, Julia Quezler

La trayectoria del comediante británico

Russell Brand fue una figura habitual de la televisión británica durante la década de 2000 y también trabajó como presentador de radio para la BBC. Su carrera se extendió al cine, donde participó en varias producciones, entre ellas Get Him to the Greek (2010), conocida como Misión Rockstar en Latinoamérica y Todo sobre mi desmadre en España.

Ese mismo año contrajo matrimonio con la cantante estadunidense Katy Perry. La pareja se divorció en 2012, después de 14 meses de matrimonio.

En años recientes, Brand ha centrado buena parte de su actividad en emisiones por internet, en las que aborda temas relacionados con la política estadunidense, la religión y la libertad de expresión.