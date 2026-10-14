Feliciano “N” fue asegurado en un centro comercial de Tlalpan después de varios meses de investigación / Especial

La FGJ lo relaciona con extorsiones, despojo de inmuebles y venta de narcóticos en Tláhuac

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó sobre la detención de Feliciano “N”, alias “El Dámaso”, identificado por las autoridades como uno de los presuntos líderes del Cártel de Tláhuac y quien, de acuerdo con información de inteligencia de la Policía de Investigación (PDI), sería el segundo al mando de esta organización delictiva.

Su captura ocurrió el martes 13 de octubre en un centro comercial ubicado en la alcaldía Tlalpan, luego de varios meses de trabajos de investigación y seguimiento. De acuerdo con la Fiscalía capitalina, Feliciano “N” fue detenido en flagrancia por su probable participación en delitos contra la salud y durante la acción policial le fueron aseguradas presunta mariguana, cocaína y dos teléfonos celulares.

La FGJ-CDMX informó sobre la detención de Feliciano “N”, alias “El Dámaso” / Especial

¿Quién es “El Dámaso” y qué lugar ocuparía en el Cártel de Tláhuac?

Según la información proporcionada por la Policía de Investigación de la FGJ, “El Dámaso” estaría considerado como el segundo al mando del Cártel de Tláhuac, organización que mantiene presencia principalmente en la zona suroriente de la Ciudad de México.

Las autoridades lo relacionan con diferentes actividades ilícitas, entre ellas presuntas extorsiones a comerciantes, despojo de inmuebles y venta de narcóticos en la alcaldía Tláhuac. No obstante, estas líneas de investigación permanecen abiertas y será el desarrollo de las indagatorias el que determine su posible participación en otros hechos delictivos.

'El Damaso' fue capturado en un centro comercial de la alcaldía Tlalpan / Especial

¿Cómo fue detenido “El Dámaso” en CDMX?

La captura fue resultado de una investigación desarrollada durante varios meses por la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes. Durante ese periodo, agentes de la Policía de Investigación realizaron labores de inteligencia, seguimiento y análisis de información para establecer los lugares en los que se desplazaba el presunto integrante del grupo delictivo.

Estas labores permitieron identificar distintos puntos de movilidad en Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, tres alcaldías ubicadas en el sur y suroriente de la capital. La investigación finalmente condujo a los agentes hasta un centro comercial localizado en Tlalpan, donde encontraron al sospechoso.

De acuerdo con las autoridades, Feliciano “N” sería el segunfo al mando del Cártel de Tláhuac / Especial

“El Dámaso” estaría relacionado con extorsiones y despojos

Las investigaciones de la Fiscalía no se limitan al posible delito por el que ocurrió su detención. De acuerdo con las líneas de investigación desarrolladas por las autoridades capitalinas, “El Dámaso” estaría relacionado con extorsiones contra comerciantes, despojo de inmuebles y comercialización de narcóticos en la alcaldía Tláhuac.

Sin embargo, la FGJ indicó que las investigaciones continúan abiertas para determinar su posible participación en otros hechos delictivos, por lo que las acusaciones relacionadas con estas actividades deberán ser sustentadas ante las autoridades judiciales correspondientes.