Beck será el invitado especial y los boletos estarán disponibles a partir del 19 de octubre / Especial

La legendaria banda irlandesa comenzará su nueva gira mundial en la Ciudad de México con dos conciertos en el Estadio GNP Seguros

La espera terminó para los seguidores de U2 en México. La legendaria agrupación irlandesa anunció oficialmente su regreso a los escenarios con una nueva gira mundial que tendrá como punto de partida la Ciudad de México, donde ofrecerá dos conciertos durante febrero de 2027. El anuncio llega acompañado de música nueva, un próximo álbum de estudio y la promesa de un espectáculo que busca recuperar la esencia de las grandes presentaciones de estadio que han caracterizado a la banda durante cinco décadas.

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De acuerdo con el anuncio difundido este jueves por Live Nation, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. volverán a presentarse juntos como parte de Carnaval De Luz presenta: The Greatest Show On Earth World Tour, una gira que inicialmente contempla conciertos en México, Brasil y Argentina, antes de extenderse hacia Europa y Norteamérica. La noticia también confirma que Beck será el artista invitado en las fechas latinoamericanas, sumando otro atractivo para los seguidores del rock.

U2 llega a a México como parte de 'Carnaval De Luz presenta: The Greatest Show On Earth World Tour' / Especial

¿Cuándo serán los conciertos de U2 en México 2027?

La banda eligió a México para inaugurar su nueva gira mundial, por lo que los primeros conciertos anunciados tendrán lugar en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, recinto que recibirá nuevamente a una de las agrupaciones más influyentes de la historia del rock.

Las fechas confirmadas son: 23 de febrero de 2027: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México.

26 de febrero de 2027: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México.

En ambas presentaciones estará Beck como artista invitado, de acuerdo con la información compartida por los organizadores. Hasta el momento se han anunciado dos conciertos para la capital mexicana y no se han confirmado presentaciones en otras ciudades del país.

El regreso representa un nuevo capítulo en la relación de U2 con sus seguidores mexicanos, quienes podrán escuchar nuevamente en vivo a la agrupación en un espectáculo que combinará canciones de su próximo material discográfico con temas representativos de su trayectoria.

La espera terminó para los seguidores de U2 en México / Especial

¿Cuándo comienza la preventa de boletos para U2 en México?

Uno de los datos más importantes para los seguidores es el calendario de venta de entradas, ya que la banda anunció que los suscriptores de su página oficial tendrán acceso anticipado a los boletos antes de que comience la venta para el público en general.

De acuerdo con Live Nation, la preventa para suscriptores de U2.com comenzará el lunes 19 de octubre de 2026 a las 10:00 horas, tiempo local de la ciudad donde se realizará cada concierto. Posteriormente, los boletos restantes estarán disponibles a partir del jueves 22 de octubre de 2026, también a las 10:00 horas, mediante los canales anunciados en la página oficial de la agrupación.

Por ahora, no se han dado a conocer los precios de los boletos ni el mapa de localidades para los conciertos en el Estadio GNP Seguros, por lo que los seguidores deberán mantenerse atentos a la información que publiquen los organizadores.

El anuncio llega acompañado de música nueva, un próximo álbum de estudio / Especial

U2 promete uno de los espectáculos más ambiciosos de su carrera

El nombre de la gira, The Greatest Show On Earth, refleja las expectativas de una banda que ha construido buena parte de su legado alrededor de conciertos multitudinarios, escenarios innovadores y producciones que han marcado diferentes épocas de la música en vivo.

Para U2, el regreso a los estadios representa la oportunidad de volver a conectar con sus seguidores mediante una experiencia que combine música, tecnología y una puesta en escena de gran escala, pero sin perder el contacto emocional con el público.

Los cuatro integrantes compartieron un mensaje sobre lo que esperan conseguir con esta nueva etapa:

“¿The Greatest Show on Earth? Eso sí que es lanzar un desafío. Es un reto, tanto para nosotros como para los demás, de intentar que sea la mejor noche de la vida de cualquiera. Un poco de showman, un poco de chamán, una explosión de color, guitarra, bajo y batería sin medida, y canciones a las que aferrarse. Porque si la gente va a estar ahí, nosotros también estaremos, sin duda”.

La declaración anticipa una gira que buscará recuperar el impacto de producciones anteriores de U2, pero incorporando una nueva propuesta visual y musical inspirada en el concepto de su próximo disco.

¿Quién es Beck, el artista que abrirá los conciertos de U2?

La gira también contará con la participación de Beck, músico estadounidense reconocido por una trayectoria que combina rock alternativo, folk, hiphop, electrónica y sonidos experimentales. El cantante alcanzó reconocimiento internacional durante la década de los noventa con canciones como “Loser”, convirtiéndose posteriormente en una figura importante del rock alternativo gracias a discos como Odelay, Sea Change y Morning Phase.

Su presencia como invitado en los conciertos de U2 añade un atractivo especial a las fechas mexicanas, ya que los asistentes podrán disfrutar de dos propuestas musicales con estilos diferentes, pero con una larga trayectoria dentro de la industria.

De acuerdo con el anuncio de la gira, Beck también acompañará a U2 durante sus presentaciones en São Paulo y Buenos Aires.

U2 anuncia conciertos en Brasil y Argentina: estas son las fechas

Además de México, la primera etapa de The Greatest Show On Earth World Tour contempla cuatro conciertos adicionales en Sudamérica, distribuidos entre Brasil y Argentina.

El calendario anunciado es el siguiente: 10 de marzo de 2027: Estádio MorumBIS, São Paulo, Brasil.

12 de marzo de 2027: Estádio MorumBIS, São Paulo, Brasil.

23 de marzo de 2027: Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina.

25 de marzo de 2027: Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina.

Con estas presentaciones, México, Brasil y Argentina serán los únicos países latinoamericanos incluidos en la primera etapa anunciada de la gira de 2027. Live Nation también adelantó que durante las próximas semanas se revelarán nuevas fechas en Europa y Norteamérica, mientras continúan los planes para llevar nuevamente a U2 a Irlanda, país donde comenzó su historia musical.

¿Qué canciones incluirá Carnaval De Luz?

El nuevo álbum estará compuesto por 12 canciones y contará con colaboraciones de artistas y productores que han trabajado con U2 en diferentes momentos de su trayectoria.

La lista completa de temas es: Go (Carnaval De Luz) La Reina Street Of Dreams The Mirror Maker (Rosalía) Superficiality If The World Is At War We Better Not Be Silencio The Greatest Show On Earth Glorify Midnight Sunshine Can’t Stop Us Now Torn (con Dolly Parton)

Entre las colaboraciones destaca la participación de Brian Eno, quien intervino en la composición y los sintetizadores de canciones como Go (Carnaval De Luz), The Greatest Show On Earth y Can’t Stop Us Now.

También aparece Martin Garrix, quien participó en la composición de Glorify, mientras que Daniel Lanois colaboró con pedal steel en Torn. Por su parte, Ryan Tedder estuvo involucrado en la producción adicional de Silencio.