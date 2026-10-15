La novia habló abiertamente sobre las cualidades del actor que terminaron por conquistarla / Especial

Después de su separación de Cinthia Aparicio, el histrión vive una nueva etapa sentimental

Alexis Ayala atraviesa un nuevo capítulo en su vida sentimental. Meses después de confirmar su separación de Cinthia Aparicio, el actor decidió darse una nueva oportunidad en el amor y actualmente mantiene una relación con Marietta, una empresaria con quien ya se ha dejado ver públicamente y que ahora habló sobre aquello que terminó por conquistarla del reconocido galán de telenovelas.

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La relación ha comenzado a llamar la atención luego de que ambos dejaran de esconder la cercanía que existe entre ellos. Sin embargo, más allá de la atracción o de la trayectoria que Alexis ha construido frente a las cámaras, Marietta explicó que fueron aspectos mucho más personales los que hicieron que comenzara a verlo de una manera diferente, particularmente la relación que mantiene con su familia.

Alexis Ayala decidió darse una nueva oportunidad en el amor junto a Marietta / Especial

¿Qué enamoró a Marietta de Alexis Ayala?

Durante una conversación con Televisa Espectáculos, Marietta habló abiertamente de sus sentimientos hacia Alexis Ayala y aseguró que hubo muchas características que llamaron su atención. Sin embargo, una sobresalió por encima del resto: la forma en la que el actor desempeña su papel como padre y la relación que mantiene como hijo.

"Fueron muchísimas cosas, pero sobre todo el ver lo buen padre que es. Ya a esta edad uno se fija en cosas diferentes, y lo buen padre y buen hijo que es fue lo que me trastornó y me enloqueció de él".

Para la empresaria, esas cualidades adquirieron un peso especial al momento de conocer más profundamente al actor. Su declaración también deja ver que la relación se construyó a partir de aspectos que van más allá de la imagen pública de Ayala y de la carrera que durante años lo ha mantenido como uno de los rostros conocidos de la televisión mexicana.

La relación ha comenzado a llamar la atención luego de que ambos dejaran de esconderse públicamente / Especial

Alexis Ayala vuelve a darse una oportunidad en el amor

El actor tampoco ha ocultado la felicidad que atraviesa durante esta nueva etapa. En redes sociales ha compartido diferentes momentos junto a Marietta, mientras que públicamente se ha mostrado abierto a hablar sobre la importancia de seguir adelante y permitirse vivir nuevas experiencias después de cerrar ciclos.

Para Alexis, terminar una relación no significa renunciar a la posibilidad de encontrar nuevamente una pareja. El actor considera que parte de la vida consiste precisamente en mantenerse abierto a aquello que pueda llegar de manera inesperada y agradecer las experiencias que se presentan.

"Yo creo que lo bonito de la vida es creer en la vida. Hay que estar abiertos a qué te va dando. Hay que vivir bonito y hay que estar agradecidos de lo que vives", dijo frente al micrófono.

Sus palabras llegan después de una etapa de importantes cambios personales. Tras concluir su relación con Cinthia Aparicio, Ayala ha optado por mirar hacia adelante y ahora comparte públicamente algunos momentos de su relación con Marietta.

Marietta habló abiertamente de sus sentimientos hacia Alexis Ayala / Especial

Alexis Ayala habla sobre volver a empezar

Al referirse a su pasado sentimental, el actor también compartió una reflexión sobre las relaciones que terminan y las posibilidades que pueden presentarse posteriormente. Lejos de considerar una separación como el final de su vida amorosa, Ayala aseguró que cerrar una historia puede abrir el camino hacia nuevas experiencias.

"Que termine un amor no quiere decir que no haya un amor más grande en tu vida más adelante. Un adiós no significa que no haya un futuro y un mañana. Que te equivoques no significa que no puedas aprender y hacer las cosas correctas para ti".

Con esta declaración, Alexis dejó ver la filosofía con la que está enfrentando actualmente su vida personal. El actor reconoce que pueden existir errores y despedidas, pero considera que esas experiencias también pueden convertirse en oportunidades para aprender y tomar decisiones diferentes.

Alexis concluyó: "Estoy viviendo mi vida al máximo".

Marietta y Alexis Ayala ya muestran su relación públicamente

Aunque la pareja ha comenzado a hablar con mayor naturalidad de su romance, ambos parecen concentrados principalmente en disfrutar esta nueva etapa. Alexis Ayala y Marietta han compartido fotografías y videos juntos, mostrando momentos de convivencia, risas y cercanía que han permitido conocer un poco más sobre la dinámica que mantienen.

Para Marietta, conocer la faceta familiar de Alexis resultó determinante. Su confesión sobre lo mucho que valora que sea un buen padre y un buen hijo muestra que su interés no estuvo centrado únicamente en el personaje público, sino en las características que encontró al conocerlo de manera personal.