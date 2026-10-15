¿Qué día llega cada difunto en Día de Muertos 2026 y qué poner en su ofrenda?

Las ofrendas de Día de Muertos comienzan a colocarse desde finales de octubre, según las costumbres de cada familia./ Pixabay

No todas las almas llegan el mismo día, según la tradición mexicana. Descubre cuándo se recuerda a cada difunto y qué elementos debes colocar en tu altar para recibir a tus seres queridos

El Día de Muertos 2026 está cada vez más cerca y muchas familias mexicanas comienzan a preparar sus ofrendas para recordar a quienes ya fallecieron. Sin embargo, algo que no todos conocen es que, de acuerdo con las creencias populares, las almas regresan en diferentes fechas, dependiendo de si se trata de mascotas, niños, adultos o personas que murieron en circunstancias especiales, por lo que existe un calendario tradicional para recibirlas.

Aunque los días más conocidos de esta celebración son el 1 y 2 de noviembre, las conmemoraciones pueden comenzar desde finales de octubre. Durante estas fechas, las familias acostumbran colocar fotografías, flores de cempasúchil, veladoras y alimentos favoritos de sus seres queridos, pues, según la tradición, estos elementos ayudan a las almas a encontrar el camino de regreso a casa.

¿Qué día llega cada difunto en Día de Muertos 2026?

De acuerdo con calendarios populares difundidos en México, las fechas para recordar a los difuntos comienzan el 27 de octubre y se extienden hasta los primeros días de noviembre. Cada jornada está relacionada con distintos grupos de almas, aunque estas creencias pueden cambiar dependiendo de las costumbres de cada comunidad y no representan una regla obligatoria para todas las familias. Este es el calendario de ofrendas de Día de Muertos 2026 que puedes tomar como referencia: 27 de octubre: Se recuerda a las mascotas fallecidas , como perros, gatos y otros animales de compañía.

28 de octubre: Se dedica a las personas que murieron en accidentes, hechos violentos o circunstancias trágicas .

29 de octubre: Se honra a las almas olvidadas y desamparadas , especialmente a quienes no tienen familiares que les coloquen una ofrenda.

30 de octubre: Continúa el recuerdo de las almas solas y olvidadas , según algunas tradiciones.

31 de octubre: En determinadas creencias se recuerda a los niños que no llegaron a nacer o que fallecieron sin recibir el bautismo .

1 de noviembre: Se dedica a los niños y niñas fallecidos , conocidos como los angelitos.

2 de noviembre: Se conmemora el Día de los Fieles Difuntos , dedicado principalmente a los adultos fallecidos.

3 de noviembre: Algunas familias acostumbran retirar la ofrenda, pues simbólicamente se considera que las almas terminaron su visita.

Es importante señalar que el calendario no es igual en todas las regiones de México, ya que existen comunidades donde las almas de los niños son recibidas desde el 31 de octubre, mientras que las de los adultos llegan simbólicamente el 1 de noviembre. Estas diferencias forman parte de las tradiciones que se han conservado durante generaciones y que hacen del Día de Muertos una celebración con distintas expresiones culturales.

El calendario de Día de Muertos 2026 señala las fechas en que se recuerda a niños, adultos y mascotas fallecidas./ Pixabay

¿Qué debes poner en tu ofrenda de Día de Muertos?

Preparar una ofrenda de Día de Muertos no consiste únicamente en colocar adornos, pues cada elemento tiene un significado especial. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), los altares reúnen objetos relacionados con el recuerdo y el recibimiento simbólico de las almas, entre ellos fotografías, flores de cempasúchil, veladoras, agua, sal, copal, papel picado, pan de muerto y alimentos favoritos de los difuntos.

Las flores de cempasúchil representan una guía para las almas por su color y aroma, mientras que las veladoras simbolizan la luz que ilumina su camino. El agua se coloca para calmar simbólicamente la sed después del recorrido y la sal está relacionada con la purificación. En las ofrendas dedicadas a niños también pueden incluirse juguetes y dulces, mientras que para las mascotas es común colocar croquetas, recipientes con agua y objetos con los que jugaban.