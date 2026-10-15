A pocas semanas de noviembre, resurge una inquietante predicción atribuida a la vidente búlgara que habla sobre una enorme nave espacial y el primer contacto de la humanidad con seres de otro planeta

Una enorme nave espacial ingresaría a la atmósfera terrestre en noviembre de 2026 y marcaría el primer contacto de la humanidad con seres extraterrestres, según una inquietante profecía atribuida a Baba Vanga, la famosa vidente búlgara conocida como la 'Nostradamus de los Balcanes'. La supuesta predicción ha vuelto a cobrar fuerza a pocas semanas de la fecha señalada, aunque no existen pruebas que confirmen que realmente fue anunciada por la mística.

La historia, que ha comenzado a circular nuevamente en medios internacionales y redes sociales, incluye una frase que ha despertado curiosidad entre los seguidores de la vidente:

"En noviembre de 2026, la humanidad establecerá el primer contacto con vida extraterrestre cuando una enorme nave espacial entre en la atmósfera terrestre". Sin embargo, se desconoce el origen exacto de estas palabras y no hay documentos originales que permitan comprobar su autenticidad.

¿Qué predijo Baba Vanga sobre los extraterrestres para noviembre de 2026?

De acuerdo con versiones retomadas por publicaciones internacionales, entre ellas información difundida por el Daily Star, la supuesta profecía apunta a un acontecimiento que cambiaría la manera en que los seres humanos comprenden su existencia en el universo. El relato sostiene que una nave de dimensiones extraordinarias aparecería en la Tierra durante noviembre de 2026, aunque no establece el día, la hora ni el lugar donde ocurriría el presunto encuentro.

El interés por esta predicción se debe principalmente a la cercanía de noviembre, pues faltan pocas semanas para que comience el mes en el que supuestamente se produciría el contacto extraterrestre. No obstante, ninguna institución científica ha confirmado la existencia de una nave espacial que se dirija hacia nuestro planeta, por lo que la historia continúa siendo una afirmación sin sustento verificable.

Baba Vanga, conocida como la 'Nostradamus de los Balcanes', continúa generando interés por sus misteriosas predicciones./ RS

Entre los relatos atribuidos a Baba Vanga también existen referencias a seres procedentes de otros mundos, algunas de las cuales fueron difundidas mediante testimonios recopilados por su sobrina, Krasimira Stoyanova. Sin embargo, esas narraciones no demuestran que la vidente haya establecido específicamente noviembre de 2026 como la fecha del primer contacto de la humanidad con una civilización extraterrestre.

Además de esta supuesta aparición, a la mística búlgara se le han relacionado otras predicciones para 2026, entre ellas un aumento de los conflictos internacionales y las tensiones entre potencias como Estados Unidos, Rusia y China. También circularon interpretaciones que mencionaban la presencia de una nave nodriza extraterrestre durante la Copa del Mundo de futbol de 2026, aunque tampoco existen registros históricos confiables que acrediten dichas afirmaciones.

¿Qué dice la NASA sobre la llegada de extraterrestres a la Tierra?

A pesar de la expectativa generada por la profecía, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) no ha presentado evidencia científica que respalde la posibilidad de que una nave extraterrestre llegue a nuestro planeta en noviembre de 2026. La agencia estadounidense mantiene investigaciones relacionadas con la búsqueda de vida fuera de la Tierra, pero ha señalado que hasta ahora no cuenta con pruebas creíbles de la existencia de seres extraterrestres.

La NASA también estudia los llamados fenómenos anómalos no identificados (UAP), que incluyen observaciones cuyo origen no puede determinarse de inmediato. Sin embargo, la institución ha explicado que estos fenómenos no deben considerarse automáticamente evidencia de tecnología o civilizaciones provenientes de otros planetas.

La presunta llegada de extraterrestres a la Tierra ha despertado curiosidad entre los seguidores de Baba Vanga./ RS