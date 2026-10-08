La astróloga cubana aseguró que una bacteria utilizada para crear un arma biológica habría escapado de un laboratorio ruso y advirtió sobre posibles contagios en otros países

Mhoni Vidente volvió a causar revuelo con una de sus predicciones, esta vez relacionada con la peste neumónica en Rusia, luego de que se diera a conocer la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en enfermedades infecciosas. La astróloga cubana aseguró que detrás de este caso podría existir algo más grave y advirtió sobre una posible propagación de la bacteria a otros países, incluido México.

Podría interesarte Contra Rusia descarta peste neumónica en Siberia mientras OMS pide mayor transparencia

Durante su participación en El Heraldo Televisión, la vidente sorprendió al asegurar que tuvo una visión en la que observó un accidente dentro de un laboratorio ruso. Según su versión, los investigadores se encontraban trabajando con una bacteria que presuntamente sería utilizada como arma biológica, pero algo habría salido mal y el microorganismo terminó fuera de control.

“Fue un dron que se les estalló en el laboratorio”, declaró Mhoni, quien también aseguró que la enfermedad sería mucho más peligrosa de lo que se conoce actualmente.

“Viene siendo una bacteria todavía peor que la normal de la peste, es más agresiva, a los tres días te enfermas, a los cinco te da una crisis y a los siete mueres”, afirmó.

Mhoni Vidente advierte que la peste neumónica podría llegar a México

La astróloga no se quedó únicamente con lo que supuestamente ocurrió en el laboratorio, pues también habló de las personas que habrían estado expuestas a la enfermedad. De acuerdo con su visión, más de 200 mil personas pudieron tener contacto con la bacteria, principalmente en Rusia, Siberia y algunas regiones de Asia y China, una cifra que hasta ahora no ha sido confirmada por las autoridades sanitarias.

Mhoni Vidente lanzó una alarmante predicción sobre la peste neumónica en Rusia y su posible llegada a México./ RS

“Estamos en alerta a nivel mundial porque yo visualizo que más de 200 mil personas estuvieron expuestas a ese virus en Rusia, en Siberia, en parte de Asia o de China”, comentó. Aunque Mhoni utilizó la palabra virus, es importante aclarar que la peste neumónica es causada por una bacteria llamada Yersinia pestis y que no existen reportes oficiales que respalden la cantidad de personas que mencionó.

Otro de los puntos que llamó la atención fue que la cubana relacionó su predicción con la guerra entre Rusia y Ucrania. Según explicó, el supuesto experimento podría estar relacionado con la intención de desarrollar nuevas armas para el conflicto.

“Yo creo que estaban haciendo un dron o algo con una bacteria que viene siendo la peste, contra Ucrania o algún país porque están buscando maneras de poder ganar la guerra a cualquier lugar (...)”, señaló.

La preocupación de Mhoni Vidente también alcanzó a México y Estados Unidos, pues aseguró que no se puede descartar que la enfermedad ya se encuentre en otros territorios.

“Vienen días difíciles, vienen situaciones difíciles así que hay que cuidarnos en todos los sentidos. Quiero que todo mundo se cuide y que no pequé de confiado porque no sabemos si ya alcanzó a llegar a México o a Estados Unidos, porque cuando fue el Covid mucha gente murió porque se confió”, expresó la astróloga

¿Qué pasó en Rusia y por qué se habla de peste neumónica?

Todo comenzó con el fallecimiento de una trabajadora de 28 años de un instituto especializado en el estudio de enfermedades infecciosas en Siberia, cuya muerte trascendió el pasado 2 de octubre de 2026. El caso llamó la atención porque la mujer laboraba en instalaciones donde se investigan agentes biológicos peligrosos, lo que dio pie a versiones sobre un posible accidente durante sus actividades.

Entre la información que comenzó a circular se mencionó que la empleada pudo haber estado expuesta a un microorganismo después de que supuestamente se rompiera un tubo de ensayo. Tras su fallecimiento, alrededor de 200 trabajadores permanecieron bajo medidas de vigilancia sanitaria, de acuerdo con versiones difundidas por medios independientes, mientras se buscaba descartar que otras personas estuvieran en riesgo.

Las autoridades rusas señalaron que la mujer murió a consecuencia de una neumonía, pero no confirmaron que se tratara de peste neumónica ni que hubiera ocurrido una fuga de bacterias dentro del laboratorio. También informaron que no se habían identificado otros casos confirmados entre las personas que tuvieron contacto con la trabajadora.

Ante las dudas que surgieron por este caso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó información para conocer las circunstancias del fallecimiento y aclarar si existió alguna exposición a agentes infecciosos. De acuerdo con los reportes disponibles, el organismo considera que el riesgo de propagación fuera de Rusia es muy bajo.