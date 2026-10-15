Ramón Ayala enciende las alarmas por su salud, aplaza presentación en Sonora hasta 2027

El cantante pospuso su presentación por motivos de salud y trasladará el espectáculo a otro recinto; sus seguidores deberán cambiar sus boletos

Los seguidores de Ramón Ayala tendrán que esperar varios meses más para verlo en Hermosillo, Sonora. La organización del concierto anunció que el intérprete ya no se presentará este 16 de octubre y fijó la nueva fecha para el 6 de febrero de 2027. El aviso atribuye el cambio a cuestiones de salud del músico.

La noticia llega después de que el llamado Rey del Acordeón apareciera en silla de ruedas durante su reciente espectáculo en la Plaza de Toros La México, situación que llamó la atención de sus seguidores.

El cantante tenía programada una presentación para el 16 de octubre./Especial

Reportan posible lesión de hombro

La creadora de contenido Chamonic, cuyo nombre es Jacqueline Martínez, difundió información sobre una presunta caída del cantante y una posible fractura de hombro que habría requerido una operación.

Sin embargo, ni la familia ni el equipo del artista han confirmado públicamente esos detalles. Por ahora, la organización del concierto únicamente atribuye el cambio de fecha a motivos de salud, sin ofrecer información médica adicional.

La nueva fecha del espectáculo será el 6 de febrero de 2027./Especial

¿Qué pasará con los boletos de Ramón Ayala?

El espectáculo cambiará del Centro de Usos Múltiples (CUM) al Palenque de la ExpoGan, también en Hermosillo. La promotora informó que los asistentes deberán canjear sus entradas para recibir los nuevos boletos y conservar una ubicación igual o mejor que la que compraron.