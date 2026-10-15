La Ley de Armonización Catastral y Registral busca establecer criterios comunes para organizar y actualizar la información sobre predios, viviendas y otros inmuebles en México. La iniciativa pretende mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de los catastros y los registros públicos de la propiedad.
El objetivo es que los datos relacionados con los inmuebles sean más consistentes y puedan consultarse de manera más ordenada entre las autoridades competentes. Esto permitiría reducir diferencias en los registros, facilitar trámites y mejorar la identificación de los bienes, así como de sus características y situación jurídica.
Iniciativas del ordenamiento
La legislación también contempla la necesidad de modernizar los sistemas utilizados por las entidades federativas y los municipios. Actualmente, los procedimientos y las bases de información pueden variar de una localidad a otra, lo que complica la consulta y actualización de los datos de una propiedad.
¿Qué cambia hay para los propietarios?
Uno de los puntos que más interés genera es cómo se utilizará la información de los inmuebles y qué implicaciones tendrá para sus propietarios. El catastro contiene datos físicos, territoriales y fiscales de los predios, mientras que el Registro Público de la Propiedad documenta actos jurídicos relacionados con ellos, como compraventas, hipotecas y otros derechos.
La armonización busca facilitar el intercambio y la compatibilidad de esos datos, pero no significa, por sí misma, que el Gobierno pueda quitar una vivienda o cambiar automáticamente al dueño de un terreno. La propiedad y sus derechos deben analizarse conforme a las disposiciones legales aplicables y a los procedimientos correspondientes.
La aprobación en el Senado es un paso legislativo clave, sin embargo, hay que distinguir entre la aprobación de la ley, su publicación oficial y la entrada en vigor. Para conocer sus efectos concretos, deben revisarse el texto definitivo, los artículos transitorios y las disposiciones que establezcan las obligaciones de las autoridades y los mecanismos de implementación.