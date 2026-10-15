¿Qué es la Ley de Armonización Catastral y Registral aprobada por el Senado?

El Senado aprobó una nueva legislación para homologar la información catastral y registral en México. La medida abre el debate sobre el manejo de los datos de los inmuebles y los alcances de la coordinación entre autoridades

La Ley de Armonización Catastral y Registral busca establecer criterios comunes para organizar y actualizar la información sobre predios, viviendas y otros inmuebles en México. La iniciativa pretende mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de los catastros y los registros públicos de la propiedad.

El objetivo es que los datos relacionados con los inmuebles sean más consistentes y puedan consultarse de manera más ordenada entre las autoridades competentes. Esto permitiría reducir diferencias en los registros, facilitar trámites y mejorar la identificación de los bienes, así como de sus características y situación jurídica.

La norma busca homologar los registros de inmuebles / RRSS

Iniciativas del ordenamiento

La legislación también contempla la necesidad de modernizar los sistemas utilizados por las entidades federativas y los municipios. Actualmente, los procedimientos y las bases de información pueden variar de una localidad a otra, lo que complica la consulta y actualización de los datos de una propiedad.

La iniciativa contempla una clave única para cada propiedad / Captura de pantalla

¿Qué cambia hay para los propietarios?

Uno de los puntos que más interés genera es cómo se utilizará la información de los inmuebles y qué implicaciones tendrá para sus propietarios. El catastro contiene datos físicos, territoriales y fiscales de los predios, mientras que el Registro Público de la Propiedad documenta actos jurídicos relacionados con ellos, como compraventas, hipotecas y otros derechos.

La armonización busca facilitar el intercambio y la compatibilidad de esos datos, pero no significa, por sí misma, que el Gobierno pueda quitar una vivienda o cambiar automáticamente al dueño de un terreno. La propiedad y sus derechos deben analizarse conforme a las disposiciones legales aplicables y a los procedimientos correspondientes.