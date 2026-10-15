La declaración de Pimpinela Escarlata provocó indignación entre los seguidores del reality de TV Azteca, quienes cuestionaron que se hable de una agresión con arma blanca contra una compañera. En redes sociales, usuarios pidieron que el caso reciba la misma atención que las polémicas relacionadas con los alimentos

La participación de Pimpinela Escarlata en La Granja VIP 2026 quedó envuelta en una nueva controversia luego de que se difundiera un video en el que habla de utilizar un cuchillo para marcarle el rostro a Manelyk González. El comentario generó inconformidad entre los seguidores del programa, quienes consideraron preocupante que una discusión llegara a ese tipo de expresiones.

El fragmento comenzó a circular en redes sociales y motivó solicitudes para que la producción del reality tome cartas en el asunto. Entre las reacciones destacó la de un usuario de X que comparó la controversia con las discusiones previas por los alimentos y pidió que las declaraciones de Pimpinela tampoco fueran ignoradas.

Manelyk González quedó involucrada en la controversia por las declaraciones de su compañera./Especial

¿Qué dijo Pimpinela Escarlata sobre Manelyk?

En el video, Pimpinela Escarlata conversa con Niurka Marcos y Natalia Alcocer cuando expresa su intención de marcarle la cara a Manelyk con un cuchillo. La declaración fue retomada por distintos medios y provocó cuestionamientos sobre el comportamiento de las participantes dentro de la competencia.

La situación tomó fuerza debido a que el comentario alude a una agresión que podría dejar marcas permanentes. Por ello, algunos espectadores consideraron que el caso amerita una respuesta de la producción, más allá de las diferencias personales que puedan surgir durante la convivencia en el programa.

Espectadores solicitaron la expulsión de Pimpinela Escarlata, aunque no se ha confirmado una sanción oficial./Especial

Usuarios piden que La Granja VIP tome medidas

En X, un usuario etiquetó a la cuenta oficial de La Granja VIP, así como a Adal Ramones, Kristal Silva y Ferka, para llamar su atención sobre lo ocurrido. En su publicación, cuestionó que las discusiones relacionadas con los alimentos generaran indignación, mientras que una declaración sobre agredir a otra persona con un cuchillo también debía ser tomada en cuenta.