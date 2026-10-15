La participación de Pimpinela Escarlata en La Granja VIP 2026 quedó envuelta en una nueva controversia luego de que se difundiera un video en el que habla de utilizar un cuchillo para marcarle el rostro a Manelyk González. El comentario generó inconformidad entre los seguidores del programa, quienes consideraron preocupante que una discusión llegara a ese tipo de expresiones.
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El fragmento comenzó a circular en redes sociales y motivó solicitudes para que la producción del reality tome cartas en el asunto. Entre las reacciones destacó la de un usuario de X que comparó la controversia con las discusiones previas por los alimentos y pidió que las declaraciones de Pimpinela tampoco fueran ignoradas.
¿Qué dijo Pimpinela Escarlata sobre Manelyk?
En el video, Pimpinela Escarlata conversa con Niurka Marcos y Natalia Alcocer cuando expresa su intención de marcarle la cara a Manelyk con un cuchillo. La declaración fue retomada por distintos medios y provocó cuestionamientos sobre el comportamiento de las participantes dentro de la competencia.
La situación tomó fuerza debido a que el comentario alude a una agresión que podría dejar marcas permanentes. Por ello, algunos espectadores consideraron que el caso amerita una respuesta de la producción, más allá de las diferencias personales que puedan surgir durante la convivencia en el programa.
Usuarios piden que La Granja VIP tome medidas
En X, un usuario etiquetó a la cuenta oficial de La Granja VIP, así como a Adal Ramones, Kristal Silva y Ferka, para llamar su atención sobre lo ocurrido. En su publicación, cuestionó que las discusiones relacionadas con los alimentos generaran indignación, mientras que una declaración sobre agredir a otra persona con un cuchillo también debía ser tomada en cuenta.
El mensaje hizo referencia a la violencia en México y pidió que la situación no pase inadvertida. La publicación se sumó a las exigencias de otros espectadores que solicitaron la expulsión de Pimpinela Escarlata; sin embargo, las peticiones en redes sociales no significan que exista una sanción oficial.