Rakai intentó colocarse la mayor cantidad de playeras posible, pero comenzó a tener dificultades para respirar frente a más de 26 mil espectadores

Lo que comenzó como un desafío para romper un récord mundial terminó convirtiéndose en un momento de angustia para el influencer estadounidense Rakai, quien presentó dificultades para respirar durante una transmisión en vivo mientras intentaba colocarse la mayor cantidad de playeras al mismo tiempo. El incidente ocurrió el 13 de octubre de 2026 y fue seguido por más de 26 mil espectadores, quienes presenciaron cómo el reto se salió de control y sus acompañantes tuvieron que intervenir para ayudarlo.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde algunos usuarios manifestaron preocupación por la integridad del creador de contenido. Incluso surgieron versiones sobre su supuesta muerte; sin embargo, no existe una confirmación oficial de que Rakai haya fallecido.

Rakai presentó dificultades para respirar durante una transmisión en vivo / Especial

¿Qué le pasó a Rakai durante su transmisión en vivo?

El creador de contenido buscaba superar una marca mundial que consiste en utilizar el mayor número de camisetas simultáneamente, por lo que comenzó a ponerse una prenda encima de otra sin retirar las anteriores. Conforme avanzó el desafío, la acumulación de ropa comenzó a ejercer presión sobre su cuerpo, hasta que el influencer presentó problemas para respirar y dificultades para moverse con normalidad.

La situación se volvió cada vez más complicada y sus amigos, quienes se encontraban acompañándolo durante la transmisión, intentaron intervenir para liberarlo. En las grabaciones difundidas se observa cómo sus acompañantes tratan de cortar algunas de las playeras para retirarlas lo antes posible, aunque la cantidad de prendas dificultó las maniobras y provocó momentos de tensión.

Ante la imposibilidad de resolver rápidamente la situación, Rakai decidió comunicarse al 911 para solicitar asistencia de emergencia, mientras los espectadores continuaban siguiendo lo que sucedía frente a las cámaras. El episodio generó numerosas reacciones y volvió a poner sobre la mesa los riesgos de participar en desafíos físicos sin contar con las condiciones de seguridad necesarias.

Al final, ya no se supo si rompió el récord mundial o todo quedó en el intento / Especial

¿Murió Rakai después de intentar romper el récord mundial?

Aunque algunas publicaciones comenzaron a presentar el video como si se tratara de la muerte del influencer, no se ha confirmado que Rakai haya perdido la vida. La información difundida sobre el incidente señala que tuvo dificultades respiratorias y solicitó ayuda, pero no incluye un comunicado oficial que confirme un fallecimiento.

Tampoco se ha dado a conocer un reporte médico detallado que permita establecer si el streamer sufrió alguna lesión o qué atención recibió después de la emergencia. Por ello, no es posible determinar con precisión las consecuencias físicas del incidente ni afirmar que su vida terminó durante la transmisión.

Hasta ahora, tampoco existe una confirmación de que haya conseguido superar el récord mundial que estaba intentando establecer. Lo que sí quedó registrado fue el momento en que el peso y la presión de las prendas comenzaron a impedirle continuar con el desafío, obligándolo a detenerse y pedir ayuda.

Sus amigos trataron de ayudarlo para que pudiera recuperar el aliento / Especial

¿Quién es Rakai, el influencer relacionado con Kai Cenat?

Rakai, también conocido como 2xRaKai, es un creador de contenido estadounidense que ha ganado popularidad mediante sus transmisiones en vivo y videos publicados en plataformas como Twitch, YouTube y TikTok. Su contenido se caracteriza por el entretenimiento, las reacciones, los retos y las colaboraciones con otras personalidades del mundo digital.

Parte de su reconocimiento proviene de su cercanía con Kai Cenat, uno de los streamers más conocidos de Estados Unidos, así como de sus vínculos con otros integrantes de la comunidad de creadores relacionada con AMP. Estas colaboraciones han contribuido a que sus transmisiones lleguen a miles de personas y a que sus momentos más llamativos se vuelvan virales.