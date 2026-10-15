También afirmó que ha hablado del tema directamente con Sheinbaum / Especial

El presidente de Estados Unidos volvió a elevar el tono contra las organizaciones criminales y aseguró que las acciones por tierra apenas están comenzando

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar a México en el centro de su estrategia contra el narcotráfico al advertir que su gobierno todavía no ha utilizado “a toda su fuerza” las acciones terrestres contra los cárteles. El mandatario estadounidense aseguró que esta nueva etapa ya está comenzando, después de que su administración concentrara parte de sus operaciones en combatir el tráfico de drogas por vía marítima.

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Trump hizo las declaraciones este jueves 15 de octubre durante un almuerzo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca con integrantes del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza. Frente a los asistentes, el republicano aseguró nuevamente que los grupos criminales tienen un enorme poder en territorio mexicano y afirmó que incluso ha planteado directamente esa posición a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Donald Trump volvió a colocar a México en el centro de su estrategia contra el narcotráfico / Especial

¿Trump atacará por tierra a los cárteles?

El mandatario estadounidense aseguró que la ofensiva de su administración todavía tiene margen para intensificarse. Aunque habló de acciones por tierra que “ya están comenzando”, en estas declaraciones no anunció una operación militar concreta dentro del territorio mexicano ni detalló dónde se desarrollarían esas acciones.

Trump utilizó su intervención para presumir los resultados que, según su gobierno, ha conseguido en el combate al tráfico de drogas y sostuvo que anteriormente decidió concentrar esfuerzos en las rutas marítimas utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico.

El mandatario lanzó entonces una de sus advertencias más fuertes:

“Ni siquiera hemos empezado. Todavía no hemos hecho lo de tierra a toda su fuerza, pero ya está comenzando… Estamos trabajando con México, pero, lamentablemente, los cárteles controlan México. Se lo digo a la presidenta de México. Ella no está contenta. Es una gran mujer, una mujer maravillosa, pero los cárteles controlan México”.

La declaración vuelve a colocar bajo presión la relación bilateral en materia de seguridad. Mientras Washington ha endurecido su estrategia contra organizaciones criminales transnacionales, México ha mantenido abierta la cooperación y el intercambio de información, pero ha rechazado reiteradamente cualquier intervención unilateral de fuerzas extranjeras en territorio nacional.

Trump afirma que la presidenta Sheinbaum supuestamente está molesta por la fuerza del crimen organizado / Especial

Trump dice que habló con Sheinbaum sobre los cárteles

Durante su mensaje, Trump aseguró que personalmente le ha dicho a Claudia Sheinbaum que, desde su perspectiva, los cárteles tienen el control de México. Al mismo tiempo, volvió a expresarse favorablemente sobre la mandataria mexicana, a quien calificó como “una gran mujer” y “una mujer maravillosa”.

La afirmación de que “los cárteles controlan México” corresponde a la valoración de Trump, no a un hecho establecido por las autoridades mexicanas. El presidente estadounidense ya había utilizado expresiones similares anteriormente como parte de su discurso para justificar una política más agresiva contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Las declaraciones ocurren además mientras los dos gobiernos mantienen canales de colaboración en seguridad. Apenas esta semana, fuerzas estadounidenses destacaron un aumento de la coordinación con México en la frontera, dentro de las acciones destinadas a combatir el tráfico de personas y drogas.

El mandatario estadounidense asegura que su ofensiva podría intensificarse / Especial

Sheinbaum ha rechazado operaciones estadounidenses en México

La postura del Gobierno mexicano ha sido clara frente a la posibilidad de que fuerzas estadounidenses realicen operaciones sin autorización dentro del país. Desde 2025, Claudia Sheinbaum ha defendido la cooperación con Washington, pero bajo el principio de respeto a la soberanía nacional.

Ante la decisión estadounidense de designar a organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas, Sheinbaum impulsó modificaciones constitucionales destinadas precisamente a establecer límites frente a una posible intervención extranjera. La reforma al artículo 40 establece que México no consentirá intervenciones en investigaciones o persecuciones sin autorización y colaboración expresa del Estado mexicano.

La Presidenta ha resumido anteriormente su posición de la siguiente manera: “colaboramos, nos coordinamos, trabajamos juntos, pero no hay injerencismo, no hay violación a la soberanía”.