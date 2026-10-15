Mariana Ochoa reveló que Aldo Rendón le pidió una oportunidad laboral tras la final de La Casa de los Famosos México./Especial

La ganadora del reality contó que el estilista se acercó a ella después de la final para pedirle una oportunidad laboral, pese a los enfrentamientos que protagonizaron dentro de la casa

Mariana Ochoa volvió a dar de qué hablar tras revelar que Aldo Rendón le pidió trabajar con ella después de terminar La Casa de los Famosos México 2026. La cantante compartió la anécdota durante una entrevista con el programa Con permiso, donde habló sobre el encuentro que tuvo con el estilista después de la final.

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De acuerdo con la exintegrante de OV7, Rendón se acercó para abrazarla y le pidió una oportunidad profesional. La situación llamó la atención debido a las diferencias que ambos tuvieron durante el reality, donde el asesor de imagen hizo comentarios sobre la cantante y sus atuendos.

Aldo Rendón protagonizó varios enfrentamientos con la cantante durante su participación en el reality./Especial

¿Qué le dijo Aldo Rendón a Mariana Ochoa después del reality?

Durante la entrevista, Mariana contó que el estilista se acercó a ella con una actitud afectuosa y le pidió que lo dejara trabajar con ella. La cantante aseguró que aceptó la propuesta y le expresó que le gusta su trabajo, pese a los conflictos que tuvieron durante el programa.

Sin embargo, Ochoa aclaró que su respuesta no significa que haya olvidado lo ocurrido dentro de la casa. Tras salir del reality y ver algunos videos de las situaciones que protagonizó con sus compañeros, reconoció que hubo comentarios que le causaron dolor, por lo que todavía tiene sentimientos encontrados sobre esa experiencia.

Mariana Ochoa reconoció que algunos comentarios de sus compañeros todavía le duelen tras ver los videos del programa./Especial

¿Por qué se enfrentaron Mariana Ochoa y Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México?

Las diferencias entre ambos comenzaron antes del reality, cuando Aldo Rendón habló sobre una experiencia laboral relacionada con OV7 en el podcast Pipiris Nights. En aquella ocasión, el estilista expresó su desagrado hacia Mariana, a quien calificó como una persona difícil de tratar.