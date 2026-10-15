Los Jefes de Jefes llevaron hasta las oficinas de NPR Music un repertorio cargado de identidad, nostalgia y defensa de la comunidad migrante

Los Tigres del Norte cambiaron por unos minutos los grandes escenarios por la intimidad del Tiny Desk Concert, pero el tamaño del espacio no redujo la fuerza de su música ni del mensaje que durante décadas ha acompañado buena parte de su repertorio. La legendaria agrupación mexicana protagonizó este jueves 15 de octubre una nueva entrega de la serie de NPR Music, en la que volvió a poner sobre la mesa temas como migración, identidad, fronteras y pertenencia, además de interpretar algunos de los temas románticos que han marcado su extensa trayectoria.

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La presentación, grabada en las oficinas de NPR Music en Washington, Estados Unidos, formó parte de las celebraciones musicales que han reunido a distintos representantes de la música latina. Para la agrupación originaria de Rosa Morada, Mocorito, Sinaloa, la oportunidad significó llevar su característico sonido norteño a uno de los formatos musicales digitales más reconocibles de los últimos años, pero también recuperar frente a una audiencia internacional uno de sus mensajes sociales más conocidos.

Los Tigres del Norte cambiaron los grandes escenarios por la intimidad del Tiny Desk Concert / Especial

Los Tigres del Norte abren Tiny Desk con “Somos Más Americanos”

No hubo que esperar demasiado para conocer el tono que tendría la presentación. Los Tigres del Norte comenzaron con “Somos Más Americanos”, una canción convertida con los años en una de sus piezas más representativas cuando se habla de migración, identidad mexicana y la relación histórica entre México y Estados Unidos.

La interpretación llevó hasta las oficinas de NPR una letra que cuestiona directamente la idea de quién puede ser considerado extranjero a uno u otro lado de la frontera:

“Ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra porque aquí no quepo yo; quiero recordarle al gringo yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó. América nació libre, el hombre la dividió y ellos pintaron la raya para que yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado, nos quitaron ocho estados ¿quién es aquí el invasor?. Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra, soy hombre trabajador”.

La elección de “Somos Más Americanos” para abrir el concierto convirtió desde el primer momento la participación de Los Tigres del Norte en algo más que una recopilación de éxitos. La canción recuperó uno de los temas que han acompañado históricamente al grupo: las experiencias de quienes migran, trabajan lejos de su lugar de origen y mantienen un vínculo con México pese a encontrarse del otro lado de la frontera.

La banda puso sobre el escritorio temas como migración, identidad, fronteras y pertenencia / Especial

Del mensaje migrante a los golpes del corazón

Después de comenzar con una canción cargada de contenido social, Los Jefes de Jefes cambiaron el tono hacia las historias sentimentales que también forman parte esencial de su repertorio. “Golpes en el Corazón” fue una de las elegidas para continuar el recorrido musical y conectar con otra generación de seguidores que ha encontrado en las canciones de la agrupación historias de amores, despedidas y desencuentros.

Más tarde llegó “Quiero Volar Contigo”, manteniendo el ambiente cercano que distingue al Tiny Desk. Sin grandes escenarios, pantallas monumentales o una producción diseñada para estadios, el formato permitió que los instrumentos, las voces y las historias detrás de las canciones ocuparan el centro de la presentación.

El concierto mostró así dos de las caras que han acompañado durante décadas a Los Tigres del Norte: por un lado, las canciones que retratan problemáticas sociales, migración e identidad; por otro, aquellas historias de amor y desamor que han permitido que su música atraviese generaciones.

La presentación fue grabada en las oficinas de NPR Music en Washington, Estados Unidos / Especial

“Ni Parientes Somos” desata los coros en Tiny Desk

Uno de los momentos más festivos llegó cuando la agrupación lanzó una invitación a quienes se encontraban reunidos alrededor del pequeño escritorio de NPR. “Ésta a ver si se la saben y la cantan con nosotros”, expresaron los músicos.

La respuesta llegó con los primeros acordes de “Ni Parientes Somos”, uno de los clásicos más reconocidos del grupo y una canción que provocó que los asistentes se sumaran al ambiente.

“Por qué voy a llorar cuando te vayas si alguna vez tenía que terminar este cariño ardiente como el fuego. Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresarás. Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará”, cantó el grupo.

Los aplausos no tardaron en aparecer y, pese al reducido espacio característico de estos conciertos, el público terminó comportándose como si estuviera frente a Los Tigres del Norte en uno de sus grandes escenarios. Al terminar la canción apareció incluso el tradicional grito que cualquier músico espera escuchar durante un concierto: “¡Otra, otra!”.

“La Puerta Negra” cierra la fiesta de Los Tigres del Norte

Los músicos respondieron a la energía de los asistentes con otro de los temas imprescindibles de su trayectoria: “La Puerta Negra”. Los silbidos, gritos y aplausos transformaron por unos minutos las oficinas de NPR en una pequeña fiesta norteña, demostrando que un espacio reducido también puede generar la conexión que suele acompañar a la agrupación en escenarios mucho más grandes.

La elección de este clásico sirvió para cerrar un repertorio breve, pero construido para representar distintas etapas y temáticas de la banda. En apenas cinco canciones, Los Tigres del Norte pasaron de la migración al desamor, de la identidad a la nostalgia y finalmente a uno de sus temas más populares.

El formato Tiny Desk volvió a cumplir así con una de sus características principales: reducir los elementos de producción para dejar que la música y la personalidad de los artistas ocupen prácticamente todo el espacio.

¿Qué canciones interpretaron Los Tigres del Norte en Tiny Desk?

El setlist de Los Tigres del Norte estuvo integrado por cinco canciones: “Somos Más Americanos”

“Golpes en el Corazón”

“Quiero Volar Contigo”

“Ni Parientes Somos”

“La Puerta Negra”