Los Tigres del Norte en Tiny Desk: ¿cuándo y a qué hora ver su presentación en México?

Los Tigres del Norte llegarán al formato Tiny Desk de NPR Music. / NPR Music

La agrupación mexicana forma parte de El Tiny, la edición especial de NPR Music dedicada a la música latina. Conoce cuándo se estrena su concierto y dónde verlo

Los Tigres del Norte llegarán a Tiny Desk Concerts, la serie de presentaciones musicales de NPR Music, con una sesión especial que permitirá escuchar a la agrupación mexicana en un formato más íntimo. Su participación forma parte de El Tiny, una programación dedicada a celebrar la música latina durante el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

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El estreno está previsto para este jueves 15 de octubre de 2026. Los seguidores podrán buscar la presentación en las plataformas oficiales de NPR Music.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el Tiny Desk de Los Tigres del Norte?

La fecha anunciada para la presentación de Los Tigres del Norte es el 15 de octubre de 2026, a las 10:00 de la mañana, hora del centro de México, y a las 12:00 del mediodía, hora del Este de Estados Unidos.

El concierto podrá localizarse en el canal oficial de NPR Music en YouTube, donde se publican las sesiones de Tiny Desk.

¿Qué es Tiny Desk Concerts?

Tiny Desk Concerts es una serie de conciertos íntimos grabados en las oficinas de NPR Music, en Washington D. C. El formato se caracteriza por presentar a músicos y agrupaciones en un espacio reducido, con interpretaciones que permiten apreciar sus voces, instrumentos y arreglos sin la producción de un espectáculo multitudinario.

La serie reúne propuestas de distintos géneros y países, y se ha convertido en una plataforma para acercar a artistas de diferentes trayectorias a públicos internacionales.

Los Tigres del Norte son una de las agrupaciones más influyentes de la música norteña. / @lostigresdelnorte

Los Tigres del Norte forman parte de El Tiny

La participación de la agrupación se integra a El Tiny, una iniciativa especial de NPR Music que reúne a representantes de la música latina. Dentro de esta programación también se han presentado artistas como Mon Laferte y Panteón Rococó, con propuestas que abarcan distintos estilos musicales.

Para Los Tigres del Norte, reconocidos por su trayectoria dentro de la música regional mexicana, esta sesión representa una oportunidad de presentar su repertorio en un formato diferente al de sus conciertos habituales.

La presentación podrá consultarse a través de las plataformas oficiales de NPR Music una vez que sea publicada.