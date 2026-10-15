Luchador limpiaparabrisas sorprende en calles de la CDMX. / RS

El hombre enmascarado fue captado mientras limpiaba los cristales de automóviles cerca de Bellas Artes

Un hombre con máscara de luchador sorprendió a automovilistas en calles de la Ciudad de México al aprovechar los semáforos en rojo para limpiar parabrisas. El peculiar personaje fue captado en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, donde su apariencia llamó la atención de quienes transitaban por la zona.

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Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios compartieron el momento y reaccionaron con bromas y comentarios sobre el enmascarado.

El luchador limpiaparabrisas fue captado en CDMX?

De acuerdo con las imágenes difundidas, el hombre fue visto en la zona de Palacio de Bellas Artes, en el Centro Histórico de la capital.

El personaje aprovecha los segundos en que los vehículos permanecen detenidos por el semáforo en rojo para acercarse y limpiar los cristales de los automóviles.

Su máscara y apariencia física contrastaron con la actividad que realizaba en plena avenida, lo que provocó que algunos transeúntes y conductores sacaran sus teléfonos para grabarlo.

El video fue compartido por cuentas en redes sociales y rápidamente generó curiosidad por la identidad del hombre y su peculiar manera de ganarse la vida.

El hombre fue captado en CDMX. / RS

¿Quién es el luchador que limpia parabrisas en la CDMX?

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente la identidad del hombre ni si forma parte de alguna empresa de lucha libre profesional.

Por ello, no es posible asegurar que se trate de un luchador profesional. La información disponible se concentra en las grabaciones realizadas en las calles de la Ciudad de México y las reacciones que provocaron en plataformas digitales.