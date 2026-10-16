Hoy No Circula viernes 16 de octubre: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?

Toda la semana te informamos de los días que no circula tu vehículo / FB: @orientadorvial

Los vehículos con engomado azul y placas terminación 9 y 0 tendrán restricciones este viernes 16 de octubre. Consulta los horarios, hologramas y autos exentos del programa

El Hoy No Circula de este viernes 16 de octubre de 2026 aplicará para los automóviles con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, y hologramas 1 y 2 en la Ciudad de México (CDMX) y municipios donde opera el programa en el Estado de México (Edomex).

La restricción vehicular estará vigente de las 05:00 a las 22:00 horas, por lo que se recomienda a los automovilistas revisar las características de su vehículo antes de salir para evitar sanciones.

El programa opera en su modalidad habitual, sin Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental. No obstante, es importante consultar los avisos de las autoridades ante posibles actualizaciones.

¿Qué autos no circulan el viernes 16 de octubre?

Los automóviles que deberán suspender su circulación durante este viernes son: Engomado azul: vehículos con holograma 1 y 2.

Terminación de placas: 9 y 0.

Vehículos foráneos: tienen restricciones de lunes a viernes, generalmente de las 05:00 a las 11:00 horas, conforme a las disposiciones aplicables. El horario habitual de restricción para los vehículos sujetos al programa es de las 05:00 a las 22:00 horas. Secretaría de Seguridad del Edomex

Autos con holograma 1 y 2 y engomado azul deben respetar la restricción este viernes./ Gobierno de México

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Entre los municipios mexiquenses se encuentran Nezahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Chalco, Coacalco, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y La Paz, entre otros.

Antes de circular, verifica si tu destino se encuentra dentro de la zona de aplicación de las restricciones.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

En condiciones normales, los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos que cumplen con los criterios de exención, pueden circular sin las restricciones habituales del programa.

También existen otras excepciones previstas para determinados vehículos de emergencia, transporte y servicios específicos, de acuerdo con la normativa vigente.

El Hoy No Circula estará vigente de 5:00 a 22:00 horas en CDMX y municipios del Estado de México / Pixabay

¿Hay Doble Hoy No Circula este viernes?

Hasta el último reporte consultado, no se encontraba activa una contingencia ambiental que obligara a aplicar el Doble Hoy No Circula para el viernes 16 de octubre.

Sin embargo, las condiciones ambientales pueden cambiar, por lo que se recomienda revisar los comunicados de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y de las autoridades ambientales de la CDMX antes de salir.