Actor de Televisa reaparece vendiendo zapatos en las calles de CDMX y revela por qué se alejó de las telenovelas

El intérprete, recordado por participar en El privilegio de amar y La Rosa de Guadalupe, fue captado trabajando como comerciante y habló sobre la falta de oportunidades en la televisión

Carlos Amador, actor de Televisa recordado por participar en exitosas telenovelas, sorprendió al reaparecer vendiendo zapatos y accesorios en las calles de la Ciudad de México, luego de varios años sin tener la misma presencia en la televisión. El intérprete, quien formó parte de producciones como El privilegio de amar, Amor real y La Rosa de Guadalupe, encontró en el comercio una nueva manera de obtener ingresos y actualmente cuenta con un emprendimiento que promociona personalmente y mediante redes sociales.

La historia del actor volvió a llamar la atención después de que Daniel Olivares, creador de contenido dedicado a fotografiar personas y compartir sus historias, publicara un video el pasado 5 de octubre de 2026, en el que se encontró con Amador mientras ofrecía sus productos al público. Durante la conversación, el intérprete habló sobre las dificultades para conseguir empleo en la industria del entretenimiento y los bajos salarios que, desde su perspectiva, reciben algunos actores, aunque aseguró que disfruta su actual trabajo.

¿Por qué el actor de Televisa Carlos Amador ahora vende zapatos en la calle?

Durante su encuentro con el creador de contenido, Carlos Amador explicó que la falta de oportunidades laborales en la actuación lo llevó a buscar otras alternativas económicas. El intérprete cuestionó las condiciones que enfrentan algunos de sus compañeros dentro del medio artístico, especialmente cuando dejan de recibir propuestas para participar en nuevas producciones o los pagos no son suficientes para cubrir sus necesidades.

Lejos de mostrar inconformidad con su nueva actividad, Amador aseguró que disfruta trabajar directamente con las personas que se acercan a comprar sus productos. “Me divierto como loco en la calle”, expresó durante la grabación. En las imágenes se le observa comercializando zapatos, pulseras, collares, tobilleras y accesorios con pedrería, artículos que forman parte de su negocio y que también promociona mediante sus plataformas digitales.

Carlos Amador, exactor de telenovelas de Televisa, reapareció vendiendo zapatos y accesorios en las calles de la CDMX./ IG

El emprendimiento del actor no comenzó recientemente, pues desde 2022 ha impulsado su negocio de diseño y venta de calzado. Incluso, durante 2023 circularon imágenes en las que aparecía vendiendo productos en la Zona Rosa de la Ciudad de México. A través de su marca By Carlos Amador, el intérprete ofrece diferentes modelos de botas y botines, algunos elaborados bajo pedido, además de otros accesorios que comercializa entre sus clientes.

¿En qué telenovelas de Televisa participó Carlos Amador?

Carlos Amador es originario de Torreón, Coahuila, y cuenta con experiencia en televisión, cine y teatro. Uno de sus personajes más recordados fue Fidencio en El privilegio de amar, telenovela estrenada en 1998, que le permitió darse a conocer entre los seguidores de los melodramas mexicanos. También participó en Amor real, Abrázame muy fuerte, Entre el amor y el odio, Mujer, casos de la vida real y La Rosa de Guadalupe, producción en la que apareció hasta 2012, de acuerdo con los registros sobre su trayectoria.

Además de hablar sobre su experiencia fuera de los foros de televisión, el actor compartió una reflexión sobre la importancia de continuar trabajando y aprovechar las oportunidades, incluso cuando las circunstancias profesionales cambian. “Yo creo que lo más determinante en la vida es que, pese a todo, intenten vivir plenos y abundantes y siempre generar de tu progreso”, expresó durante la conversación con Daniel Olivares.