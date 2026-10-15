Los hechos ocurren después de que una persona muriera en Six Flags Over Georgia / Especial

La compañía ordenó el cierre temporal de varias atracciones en Estados Unidos y Canadá como medida preventiva

Six Flags decidió suspender temporalmente varias de sus montañas rusas en Estados Unidos y Canadá después de que un visitante muriera y otras personas resultaran heridas durante un incidente registrado en Six Flags Over Georgia, parque ubicado en Austell, Georgia, a unos 27 kilómetros al oeste de Atlanta.

El hecho ocurrió durante la tarde del pasado lunes y provocó la movilización de autoridades locales y personal del parque. El Departamento de Policía del Condado de Cobb informó que una persona perdió la vida después del incidente, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles completos sobre las circunstancias de la muerte, el número exacto de lesionados ni la gravedad de sus heridas.

Six Flags decidió suspender temporalmente varias de sus montañas rusas en Estados Unidos y Canadá / Especial

¿Qué pasó en Six Flags Over Georgia?

Después del incidente, personal de Six Flags y cuerpos de emergencia acudieron para atender a los visitantes involucrados. La compañía reconoció públicamente lo sucedido, pero evitó ofrecer detalles específicos debido a la privacidad de la familia de la persona fallecida.

“Estamos profundamente entristecidos por el incidente con el visitante en nuestro parque hoy”, dijo el representante.

La empresa tampoco confirmó inicialmente en cuál atracción se produjo el incidente, aunque poco después anunció el cierre temporal de Goliath, una de las montañas rusas más conocidas de Six Flags Over Georgia.

Goliath es promocionada por el parque como una atracción extrema que alcanza aproximadamente 112 kilómetros por hora y una altura cercana a los 61 metros, por lo que se encuentra entre los juegos de mayor intensidad del recinto.

La medida fue tomada, según Six Flags por extremo cuidado y precaución / Especial

Six Flags suspende varias atracciones “por extremo cuidado”

Tras lo sucedido, la compañía decidió cerrar Goliath y otras ocho atracciones de características similares distribuidas en parques de Estados Unidos y Canadá. La medida fue tomada, según Six Flags, “por extremo cuidado y precaución”, mientras se realizan revisiones preventivas.

Por ahora no existe una fecha confirmada para la reapertura de estas montañas rusas y la empresa no ha detallado qué tipo de inspecciones se llevarán a cabo antes de volver a ponerlas en operación.

Por ahora no existe una fecha confirmada para la reapertura de las montañas rusas / Especial

¿Qué montañas rusas cerró Six Flags?

Entre las atracciones suspendidas temporalmente se encuentran algunas de las montañas rusas más reconocidas de los parques operados por Six Flags en Norteamérica.

La lista incluye: Raging Bull , en Six Flags Great America, Illinois.

Goliath , en Six Flags Magic Mountain, California.

Nitro , en Six Flags Great Adventure, Nueva Jersey.

Leviathan , en Canada’s Wonderland, Ontario.

Behemoth , en Canada’s Wonderland, Ontario.

Fury 325 , en Carowinds, Carolina del Norte.

Thunder Striker , en Carowinds, Carolina del Norte.

Orion , en Kings Island, Ohio.

Diamondback, en Kings Island, Ohio.