Consulta qué placas, engomados y hologramas no podrán circular este jueves en la Ciudad de México y el Estado de México, así como el horario de las restricciones para evitar multas

El programa Hoy No Circula continuará aplicándose este jueves 15 de octubre de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que miles de automovilistas deberán revisar las características de sus vehículos antes de salir de casa. De acuerdo con el calendario habitual de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), la restricción corresponde a los automóviles con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y hologramas de verificación 1 y 2.

La medida estará vigente en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche, periodo durante el cual los vehículos afectados deberán permanecer fuera de circulación. El objetivo del programa es disminuir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, especialmente en las áreas donde existe una mayor concentración de automóviles.

¿Qué autos no circulan el jueves 15 de octubre de 2026?

Para este jueves, los conductores deberán tomar en cuenta tres características de sus vehículos: engomado verde, placas terminadas en 1 o 2 y holograma 1 o 2. Los automóviles que cumplan con estas condiciones no podrán circular durante las 17 horas que establece el programa, por lo que se recomienda utilizar transporte público o planear los traslados fuera del horario restringido.

Los autos con hologramas 1 y 2, engomado verde y placas 1 y 2 no podrán circular este jueves en CDMX y Edomex./ Pixabay

Por otra parte, los vehículos que cuentan con hologramas 0 y 00 podrán circular normalmente, siempre que no se active una contingencia ambiental que modifique las disposiciones habituales. También están exentos los automóviles eléctricos e híbridos con holograma Exento, motocicletas y vehículos destinados a servicios de emergencia, además de las unidades que cuenten con permisos especiales reconocidos por las autoridades.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula y cuáles son las multas?

Las restricciones se mantienen en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en los municipios del Estado de México incluidos en el programa. Además de los 18 municipios conurbados del Valle de México, las disposiciones también se aplican en las zonas correspondientes a los valles de Toluca y Santiago Tianguistenco, de acuerdo con la regulación ambiental vigente en territorio mexiquense.

Los automovilistas que no respeten el calendario se exponen a multas económicas y al posible traslado de sus vehículos al corralón. En la Ciudad de México, las sanciones por incumplir las restricciones pueden alcanzar el equivalente de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de las disposiciones aplicables. A esta cantidad podrían sumarse otros gastos relacionados con el arrastre y depósito del automóvil.

Es importante recordar que los vehículos con placas foráneas también pueden estar sujetos a restricciones especiales cuando no cuentan con un holograma reconocido o una autorización vigente. Por ello, quienes viajen desde otros estados deberán revisar las condiciones del programa antes de ingresar a las zonas donde se aplica, ya que las limitaciones pueden ser diferentes a las establecidas para los vehículos locales.