Clara Brugada anunció un acuerdo con el rector Leonardo Lomelí para construir un nuevo gran plantel universitario en el suroriente de la capital

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tendrá un nuevo gran plantel en la Ciudad de México con capacidad para 20 mil estudiantes, como parte de un acuerdo alcanzado entre el Gobierno capitalino y la Máxima Casa de Estudios para ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior. El anuncio fue realizado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante la presentación de su segundo informe ante el Congreso de la Ciudad de México.

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El proyecto estará ubicado en el suroriente de la capital, aunque hasta el momento las autoridades no han dado a conocer el lugar exacto donde se construirá. Tampoco se informó cuál será la inversión necesaria, cuándo comenzarán formalmente las obras ni la fecha estimada para que los primeros estudiantes puedan ingresar al nuevo espacio universitario.

La UNAM tendrá un nuevo gran plantel en la CDMX con capacidad para 20 mil estudiantes / Especial

¿Dónde estará el nuevo plantel de la UNAM?

Durante su intervención ante el Congreso capitalino, Brugada explicó que alcanzó un acuerdo con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, para construir un nuevo plantel de grandes dimensiones que permita incrementar la matrícula universitaria en la capital.

“Por primera vez en más de 50 años construiremos otro gran plantel de la UNAM en el suroriente de la Ciudad de México”, anunció en la tribuna del pleno legislativo.

Por ahora, el suroriente de la CDMX es la única referencia geográfica proporcionada. La administración capitalina no detalló la alcaldía, colonia o predio contemplado para el proyecto, por lo que habrá que esperar información adicional para conocer dónde estará ubicado exactamente.

La capacidad anunciada, sin embargo, permite dimensionar el alcance del proyecto: 20 mil estudiantes adicionales podrían incorporarse a este nuevo espacio de la Universidad una vez que se encuentre completamente desarrollado y en funcionamiento.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer la creación de una nueva universidad / Especial

¿Quién pagará la construcción del nuevo plantel?

El acuerdo contempla una división de responsabilidades entre el Gobierno de la Ciudad de México y la UNAM. De acuerdo con Brugada, su administración será responsable de financiar y ejecutar la construcción del nuevo plantel, mientras que la Universidad se encargará posteriormente de equipar las instalaciones y asumir su operación académica.

La construcción se desarrollará por etapas, aunque tampoco se presentó hasta ahora un calendario para cada una de ellas. Esta característica será importante para conocer si los primeros espacios podrán entrar en funcionamiento antes de que el complejo alcance su capacidad final para 20 mil estudiantes.

Tampoco se ha informado qué carreras estarán disponibles, cómo se organizará la oferta académica o si el nuevo espacio tendrá características similares a una Facultad de Estudios Superiores, una Escuela Nacional de Estudios Superiores u otro modelo académico de la UNAM.

La mandataria también anunció la creación de dos preparatorias más / Especial

El anuncio llega después de una reunión entre Brugada y el rector de la UNAM

La construcción del plantel comenzó a perfilarse públicamente después de una reunión celebrada el 7 de octubre entre Clara Brugada, Leonardo Lomelí Vanegas y la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Durante aquel encuentro, las autoridades acordaron fortalecer la coordinación institucional para ampliar las oportunidades de educación superior en la Ciudad de México. La jefa de Gobierno anticipó entonces que presentaría los resultados de las conversaciones durante su segundo informe, aunque todavía no había revelado que entre ellos se encontraba la construcción de un nuevo plantel universitario.

El anuncio representa así uno de los proyectos más ambiciosos de ampliación de infraestructura educativa planteados por la administración capitalina y tendría como objetivo aumentar la cantidad de espacios disponibles para jóvenes que buscan ingresar a la educación superior pública.

CDMX también promete tres universidades y cinco preparatorias

El nuevo espacio de la UNAM no será el único proyecto educativo anunciado por Clara Brugada. Durante su informe, la mandataria capitalina también planteó la construcción de tres universidades públicas adicionales en diferentes puntos de la Ciudad de México, principalmente en zonas periféricas.

A estos proyectos se sumarían cinco nuevas preparatorias, cuya ubicación estaría enfocada principalmente en pueblos y barrios originarios. Al igual que ocurre con el nuevo plantel universitario, todavía no fueron detalladas las ubicaciones exactas, el presupuesto destinado a las obras ni las fechas previstas para su apertura.