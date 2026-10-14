La UNAM denunció hechos de violencia dentro de la Prepa 5 y anunció posibles sanciones contra los responsables. / ENP 5

Personas con el rostro cubierto empujaron e insultaron a integrantes de la comunidad universitaria durante un diálogo entre autoridades y alumnos

Un grupo de personas con el rostro cubierto agredió a estudiantes, personal académico y directivos de la Preparatoria 5 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante una reunión entre autoridades del plantel y alumnos. Tras los hechos, la dirección condenó la violencia y anunció la suspensión de actividades académicas por el resto del martes 13 de octubre.

¿Qué pasó en la Prepa 5 de la UNAM?

La dirección de la Prepa 5 señaló que un grupo de personas recurrió a la violencia contra integrantes de la comunidad universitaria, situación que calificó como inaceptable debido al riesgo que representa para la integridad física de estudiantes, profesores y autoridades.

En el comunicado, las autoridades rechazaron cualquier manifestación de violencia y reiteraron que las diferencias deben resolverse mediante los canales institucionales de diálogo.

“Ninguna demanda o diferencia justifica el uso de la fuerza, la intimidación o las agresiones contra integrantes de nuestra comunidad”, expresó la dirección del plantel.

Asimismo, la institución aseguró que ha mantenido abiertos los espacios de comunicación para escuchar las inconformidades del alumnado y buscar soluciones a sus planteamientos.

La Preparatoria 5 de la UNAM suspendió las actividades académicas durante el resto del martes. / ENP 5

¿Por qué suspendieron las clases en la Prepa 5?

Ante la gravedad de los acontecimientos y la presencia de personas encapuchadas que incurrieron en conductas violentas, las autoridades universitarias determinaron suspender las actividades académicas durante el resto de este martes 13 de octubre.

La medida fue anunciada como una acción preventiva para proteger la seguridad e integridad de la comunidad estudiantil, académica y administrativa. El comunicado no establece si las clases se reanudarán con normalidad el miércoles 14 de octubre, por lo que será necesario esperar nuevas indicaciones de las autoridades del plantel.

UNAM anuncia posibles sanciones y acciones legales por agresiones

Además de la suspensión de clases, la dirección de la Prepa 5 informó que la Oficina Jurídica del plantel levantará las actas correspondientes para documentar lo sucedido e iniciar los procedimientos disciplinarios que resulten procedentes conforme a la normativa universitaria.

Las autoridades también señalaron que estas medidas se realizarán sin descartar otras acciones legales derivadas de los hechos registrados dentro de las instalaciones. Hasta el momento, el comunicado no precisa el número de personas involucradas en las agresiones ni informa sobre posibles lesionados o detenidos.