Trips en CDMX: ¿son peligrosos los bichitos negros que aparecen en calles y parques?

La presencia de trips en la Ciudad de México ha generado dudas entre los habitantes sobre sus posibles efectos en la salud. / MatillaPlant

Habitantes de distintas zonas de la capital reportan más insectos diminutos sobre la ropa y la piel; conoce por qué aparecen y qué molestias pueden provocar

La presencia de trips, pequeños insectos negros que aparecen en calles arboladas y parques de la Ciudad de México, ha llamado la atención de habitantes que reportan encontrarlos sobre su ropa y piel. Aunque en redes sociales algunos usuarios hablan de una plaga, hasta el momento no se ha confirmado una alerta oficial por este fenómeno en la capital.

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Estos insectos se alimentan principalmente de plantas y pueden aparecer en grandes cantidades bajo determinadas condiciones ambientales. Su presencia también ha generado dudas sobre si pueden picar a las personas y transmitir enfermedades.

¿Qué son los trips y por qué hay más en CDMX?

Los trips son insectos diminutos, de cuerpo alargado, que generalmente miden entre uno y tres milímetros. Pertenecen al orden Thysanoptera y se alimentan de la savia y el contenido celular de hojas, flores y brotes.

De acuerdo con información difundida por especialistas, las lluvias, los vientos y las condiciones favorables de temperatura pueden contribuir a que estos insectos se dispersen y sean más visibles en diferentes zonas urbanas.

El viento puede transportarlos desde las plantas hacia calles y espacios públicos, lo que explicaría por qué algunas personas los encuentran adheridos a la ropa o sobre la piel. Los reportes de su presencia en la CDMX no significan necesariamente que exista una plaga generalizada, pues algunas especies aumentan su actividad en determinadas temporadas del año.

¿Los trips pican y representan un riesgo para la salud?

Los trips no se alimentan de sangre ni buscan a los seres humanos como fuente de alimento. Sin embargo, pueden entrar en contacto accidental con la piel y provocar molestias leves.

De acuerdo con el biólogo y entomólogo Alberto Escobar Domínguez, citado por N+, estos insectos pueden ocasionar picazón, enrojecimiento o irritación pasajera como reacción a sustancias presentes en su saliva.

El especialista también explicó que los trips no transmiten enfermedades a las personas. Si alguno entra en contacto con los ojos, puede provocar irritación.

Su principal impacto ocurre en la vegetación: al alimentarse de las plantas, pueden dejar manchas plateadas o blanquecinas en las hojas, puntos oscuros y deformaciones en brotes y flores. Algunas especies también transmiten virus que afectan a los cultivos.

Habitantes de distintas zonas de la capital reportan la presencia de pequeños insectos negros en calles y espacios públicos. / Universo Palmeras

¿Cómo evitar el contacto con los trips?

Aunque su presencia puede resultar molesta, existen medidas sencillas para reducir el contacto con estos insectos: Evita frotarte la piel o los ojos si encuentras uno de estos insectos sobre tu cuerpo.

Lava con agua y jabón la zona de la piel que haya estado en contacto con ellos.

Revisa las plantas de interior y observa si presentan manchas o daños en las hojas.

Utiliza mosquiteros y procura mantener protegidas las entradas de tu casa si hay muchos insectos cerca de las ventanas.

Si la irritación persiste o empeora, es recomendable buscar atención médica.

En el caso de las plantas, las trampas adhesivas y algunos productos específicos para controlar trips pueden ayudar a reducir su presencia. Si se considera utilizar insecticidas, es importante seguir las indicaciones de la etiqueta y evitar aplicaciones innecesarias en espacios públicos.