Clima CDMX: prevén temperaturas de hasta 4 grados, lluvias fuertes y vientos este fin de semana

Protección Civil alertó por bajas temperaturas, lluvias fuertes y rachas de viento en la Ciudad de México del 16 al 19 de octubre. / IA

Protección Civil alertó por bajas temperaturas en las zonas altas de la capital del 16 al 19 de octubre. Las lluvias más intensas se esperan entre la noche del viernes y la madrugada del sábado

La Ciudad de México tendrá un fin de semana de frío, lluvias fuertes y rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora, de acuerdo con un aviso especial de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). Las condiciones meteorológicas se mantendrán del viernes 16 al lunes 19 de octubre de 2026, con temperaturas mínimas de entre 4 y 7 grados Celsius en las zonas altas del sur y poniente de la capital.

Las autoridades también pronosticaron lluvias fuertes a muy fuertes, principalmente durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, por lo que recomendaron a la población tomar precauciones ante los cambios de temperatura y las condiciones del viento.

¿Qué día hará más frío en la CDMX?

La madrugada del domingo 18 de octubre será uno de los periodos más fríos del fin de semana, con temperaturas mínimas de entre 4 y 7 grados Celsius en las zonas altas del sur y poniente de la ciudad. Por su parte, el sábado 17 se prevé la temperatura máxima más baja del periodo. Durante las tardes, el ambiente será fresco a templado, con valores que oscilarán entre los 16 y 21 grados Celsius.

Estas condiciones podrían sentirse con mayor intensidad durante las primeras horas del día, especialmente en las zonas de mayor altitud de la capital

¿Cuándo lloverá más en la Ciudad de México?

El periodo con mayor intensidad de lluvia se espera entre la noche del viernes 16 y la madrugada del sábado 17 de octubre. De acuerdo con el aviso de Protección Civil, se pronostican lluvias fuertes durante esas horas. Para el resto del periodo, hasta el lunes 19, continuará la probabilidad de precipitaciones y chubascos en distintos puntos de la ciudad.

Además, se esperan rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora entre la noche del viernes y el sábado, lo que podría provocar la caída de ramas, árboles, anuncios u objetos que no estén bien asegurados.

El pronóstico del clima para la CDMX contempla un fin de semana frío, con precipitaciones y fuertes rachas de viento./ RS

¿Qué recomendaciones hay ante el frío, las lluvias y el viento?

Ante el pronóstico meteorológico, la SGIRPC llamó a la población a tomar medidas preventivas durante los próximos días. Entre las principales recomendaciones se encuentran: Usar ropa abrigadora y cubrir nariz y boca durante las horas de mayor frío.

Mantenerse hidratado y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Evitar permanecer cerca de árboles, postes, cables eléctricos y anuncios espectaculares durante las rachas de viento.

Mantener ventilados los espacios donde se utilicen calentadores o chimeneas para evitar la acumulación de gases peligrosos.

Consultar los avisos oficiales de Protección Civil ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.