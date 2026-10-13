Huracán ‘Simón’ se debilita a categoría 1: ¿qué estados tendrán lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado?

El huracán Simón descendió a categoría 1 durante las primeras horas del martes 13 de octubre, informó la Conagua / CONAGUA

El huracán Simón descendió a categoría 1 durante las primeras horas de este martes 13 de octubre, pero continúa generando condiciones meteorológicas adversas en el occidente del país.

El centro del ciclón se localizó a 160 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 300 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa. En ese momento, presentaba vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de hasta 185 kilómetros por hora.

Su desplazamiento era hacia el noroeste, a una velocidad aproximada de seis kilómetros por hora. Ante su cercanía con la región, las autoridades mantienen medidas de vigilancia y prevención en las zonas costeras.

¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán?

Las bandas nubosas de Simón ocasionarán lluvias muy fuertes en el sur de Sinaloa y en la costa de Nayarit. En Jalisco, se pronostican precipitaciones fuertes en las regiones norte, centro y sur.

Además de las lluvias, se esperan vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, en el centro y sur de las costas de Sinaloa y Nayarit.

El ciclón se ubicó a 160 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora / Especial

En esas mismas zonas se prevé oleaje de entre dos y tres metros de altura, por lo que las condiciones marítimas podrían representar riesgos para las actividades en el litoral.

¿Qué riesgos podrían provocar las precipitaciones?

Las lluvias asociadas al huracán podrían ocasionar deslaves, aumentos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, principalmente en zonas bajas de las entidades afectadas.

Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pidió a la población extremar precauciones frente a las lluvias, los vientos y el oleaje elevado. También recomendó atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil, incluidas las medidas dirigidas a quienes realizan actividades de navegación marítima.

¿Dónde se mantiene la zona de prevención?

Las bandas nubosas de Simón provocarán lluvias muy fuertes en el sur de Sinaloa y la costa de Nayarit / CUARTOSCURO

La zona de prevención por el paso de Simón continúa en las Islas Marías, en Nayarit. Por otra parte, la zona de vigilancia ante posibles efectos de vientos de huracán se extiende desde Escuinapa, Sinaloa, hasta Bahía Tempehuaya, en la misma entidad.

Estas medidas buscan mantener bajo observación las áreas que podrían verse afectadas mientras el sistema continúa su trayectoria por el Pacífico.

¿Cuál será la trayectoria del huracán Simón?

Según el pronóstico de Conagua, Simón permanecería como huracán de categoría 1 durante este martes y avanzaría lentamente frente a las costas de Jalisco en los siguientes días.

Las costas de Sinaloa y Nayarit podrían registrar rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje de dos a tres metros / CONAGUA

El pronóstico publicado señala que el jueves 15 de octubre podría acercarse a Mazatlán, Sinaloa, y tocar tierra como huracán categoría 1, con posibles afectaciones en municipios cercanos.

Posteriormente, se prevé que pierda fuerza y se degrade a tormenta tropical durante el sábado 17 de octubre, antes de convertirse en un sistema postropical el domingo 18.