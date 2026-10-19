César Jáuregui llega al penal del caso de agentes de la CIA: ¿de qué lo acusan?

El exfiscal de Chihuahua enfrenta una investigación federal por presunta traición a la patria, luego de que autoridades señalaran que permitió la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas sin previa autorización

César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, durante la madrugada de este lunes 19 de octubre. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de presunta traición a la patria, por su posible responsabilidad en la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra un narcolaboratorio.

El caso se relaciona con una intervención realizada en abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde las autoridades desmantelaron un laboratorio clandestino. La investigación cobró relevancia después de que se revelara la presencia de presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, quienes habrían participado sin contar con la autorización correspondiente del Gobierno federal mexicano.

El caso está relacionado con un operativo contra un narcolaboratorio en El Pinal./Especial

¿Por qué acusan a César Jáuregui de traición a la patria?

La titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó que la investigación federal apunta a que Jáuregui habría ordenado y coordinado una intervención en la que participaron personas extranjeras en territorio mexicano, sin cumplir los procedimientos legales.

Según la Fiscalía, las autoridades estatales no pueden asumir atribuciones reservadas al Gobierno federal ni permitir que agentes extranjeros realicen actividades que corresponden exclusivamente a las instituciones mexicanas de seguridad nacional. La dependencia señaló que reunió más de 100 actos de investigación antes de obtener la orden de aprehensión contra el exfuncionario.

La investigación involucra la presunta participación de agentes de la CIA en Chihuahua./Especial

¿Qué ocurrió en el operativo donde participaron agentes de la CIA?

El operativo se realizó en abril, en la zona serrana de El Pinal, donde las autoridades localizaron y desmantelaron un presunto narcolaboratorio. La presencia de agentes estadounidenses provocó cuestionamientos sobre la coordinación entre las autoridades de Chihuahua y el Gobierno federal, así como sobre los permisos para la intervención de personal extranjero.