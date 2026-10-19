Nuevos estudios médicos apuntan a complicaciones abdominales y respiratorias en la conductora peruana, quien permanece hospitalizada en la Ciudad de México

Laura Bozzo enfrenta un delicado estado de salud después de ser sometida a una cirugía de emergencia en Acapulco, Guerrero. Este lunes 19 de octubre de 2026, el programa Venga la Alegría informó que la conductora peruana habría presentado nuevas complicaciones médicas, entre ellas choque séptico, neumonía e hipertensión pulmonar, por lo que estaría intubada y bajo vigilancia especializada en el Hospital General de México, ubicado en la Ciudad de México.

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La información fue presentada por Elizabeth Curiel, jefa de información del matutino de TV Azteca, quien realizó un enlace desde las inmediaciones del hospital. Durante la transmisión explicó que el equipo periodístico tuvo acceso a los resultados de un estudio realizado durante el fin de semana, en el que se describen distintas afectaciones que habrían complicado la recuperación de la presentadora. Sin embargo, estos diagnósticos todavía no han sido confirmados públicamente por los médicos que la atienden ni mediante un comunicado de su familia.

El nuevo reporte surge después de que Aarón Guerrero, asistente y representante de Laura Bozzo, asegurara que la conductora se encontraba “delicada, pero estable” y que su recuperación avanzaba bajo supervisión médica. Aunque reconoció que podían presentarse complicaciones, anteriormente había descartado que estuviera intubada, al explicar que permanecía sedada como parte de los cuidados posteriores a su operación.

¿Qué le pasó a Laura Bozzo y por qué estaría intubada?

Los problemas de salud de la conductora comenzaron el 13 de octubre de 2026, cuando fue ingresada de emergencia a un hospital de Acapulco, Guerrero, después de presentar fuertes molestias abdominales. Los especialistas detectaron una úlcera duodenal que requería atención inmediata, por lo que decidieron realizar una intervención quirúrgica para cerrar la lesión y evitar mayores complicaciones.

La conductora peruana Laura Bozzo permanece hospitalizada en la Ciudad de México, mientras surgen nuevos reportes sobre su salud./ RS

Tras la operación, Laura Bozzo fue trasladada en ambulancia a la Ciudad de México, donde ingresó al Hospital General de México para continuar su tratamiento. De acuerdo con las explicaciones de su representante, el cambio de hospital respondió a la necesidad de contar con médicos especialistas y recursos para supervisar adecuadamente su evolución, debido a las complicaciones que podían surgir durante su recuperación.

Sin embargo, los resultados del estudio difundido por Venga la Alegría indicarían que la cirugía logró cerrar la úlcera, pero no habría sido suficiente para controlar por completo la infección abdominal. Esta situación habría derivado en peritonitis, una inflamación del tejido que recubre el interior del abdomen y que puede representar un riesgo importante cuando está relacionada con un proceso infeccioso.

El documento también habría identificado un cuadro de choque séptico, una complicación que puede presentarse cuando una infección provoca alteraciones graves en la circulación sanguínea y afecta el funcionamiento de distintos órganos. Esta condición requiere atención inmediata y, dependiendo de su gravedad, puede hacer necesaria la permanencia del paciente en una unidad de cuidados intensivos.

A los problemas abdominales se sumarían distintas afectaciones respiratorias. Según lo expuesto por Elizabeth Curiel, Laura Bozzo presentaría neumonía, hipertensión pulmonar y colapso del pulmón izquierdo, además de lesiones en las paredes bronquiales. El reporte también menciona posibles quistes en los riñones y el hígado, así como un aumento en el tamaño del corazón, aunque no se proporcionaron detalles suficientes para establecer el alcance de cada hallazgo.

Debido a las complicaciones descritas en el estudio, los especialistas habrían recurrido a la ventilación mecánica mediante un tubo endotraqueal, un procedimiento utilizado para proporcionar asistencia respiratoria cuando el paciente no puede mantener una ventilación adecuada por sí mismo. No obstante, la supuesta intubación permanece como información atribuida al reporte televisivo, sin una confirmación pública directa del equipo médico.

Familia de Laura Bozzo pide privacidad mientras continúa hospitalizada

En medio de la preocupación por la presentadora, Victoria y Alejandra de la Fuente, hijas de Laura Bozzo, han preferido mantener discreción sobre el proceso médico que atraviesa su madre. De acuerdo con lo informado por el programa matutino, ambas solicitaron, mediante Aarón Guerrero, que los medios de comunicación respeten su silencio y les permitan afrontar esta situación lejos de la atención pública.

Antes de que se difundieran los nuevos resultados, el representante había explicado que la conductora se encontraba sedada como parte de su recuperación. Incluso señaló que los médicos estaban dando seguimiento a su evolución y que los avances debían evaluarse conforme transcurrieran los días posteriores a la intervención quirúrgica.

Este lunes, Telemundo también informó que los especialistas habían comenzado a reducir la sedación de Laura Bozzo, con la expectativa de que despertara, mientras continuaban tratando la sepsis mediante medicamentos. Según la actualización atribuida a su asistente, su condición seguía siendo grave, pero estable, por lo que ambas versiones deben distinguirse de una valoración médica oficial.