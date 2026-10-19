El conductor descartó participar en un proyecto de contenido para adultos con la modelo argentina y aseguró que su relación sentimental cambió sus planes

Alfredo Adame volvió a llamar la atención luego de revelar que no participará en una colaboración íntima con Sabrina Sabrok, quien anteriormente lo había invitado a formar parte de un proyecto de contenido para adultos. El conductor explicó que ahora tiene novia y que está enamorado, por lo que decidió rechazar la propuesta.

Durante un encuentro con la prensa, el actor dejó claro que su decisión no significa que esté cerrado a trabajar con la modelo argentina en otros proyectos. Incluso mencionó que podrían colaborar en algo musical, aunque descartó por completo la posibilidad de realizar un video de carácter sexual.

Alfredo Adame rechazó la propuesta íntima de Sabrina Sabrok./@sabrinasabrok

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre la propuesta de Sabrina Sabrok?

Cuando los reporteros le preguntaron si aceptaría la propuesta de Sabrina Sabrok, Adame respondió de manera directa: “Ya tengo novia y la amo a mi novia, así es que ya no. Me hubiera dicho antes”.

El conductor también bromeó sobre la posibilidad de colaborar con la argentina en otro ámbito y comentó que podría aparecer cantando con ella. Sin embargo, al ser cuestionado específicamente sobre la posibilidad de participar en un trío, fue contundente: “Un trío no”.

Adame dejó abierta la posibilidad de colaborar con Sabrok en un proyecto musical./@sabrinasabrock

Sabrina Sabrok asegura que Alfredo Adame ya había aceptado

Antes de las declaraciones del conductor, Sabrina Sabrok había contado a los medios que ambos ya habían hablado sobre la posibilidad de realizar el proyecto. Según la modelo, Adame había mostrado interés inicialmente, pero cambió de opinión cuando comenzó una nueva relación sentimental.

“Él me había dicho que sí, pero en cuanto tuvo novia ya me dijo que no”, explicó Sabrok al hablar sobre el cambio de postura del actor. Sus declaraciones dejaron ver que la propuesta había avanzado en conversaciones, aunque finalmente no se concretará en los términos que ella planteaba.